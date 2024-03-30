Деньги на ВСУ — в субботу одесситы снова вышли на митинг возле мэрии
Сегодня, 30 марта, жители Одессы вышли на митинг у мэрии. Своей акцией люди требуют выделения 20% городского бюджета на нужды вооруженных сил Украины, а также прозрачное использование средств на помощь обороне.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Митинг у стен мэрии в Одессе
На уже традиционной субботней акции в Одессе люди требуют направлять больше средств на помощь армии. Горожане держали в руках плакаты с надписями: "Миллионы на дроны", "Все средства на защиту страны". Одесситы отмечают, что жизнь солдата ценнее покраски фасадов и возведения дорог.
Мать погибшего военнослужащего рассказывает, что из-за недостаточного финансирования фронта ее сын погиб при форсировании Днепра.
"Если бы у моего сына был качественный катер, он бы не погиб. Представьте себе, 8 человек в полном снаряжении на резиновой лодке... Были случаи, что снайпер попал в катер и группа солдат просто погибла в воде. Мы призываем власти выделять больше средств на вооружение" и снаряжение для военных", — говорит Олеся.
Сегодня на акцию пришли и просто неравнодушные одесситы. Они отмечают, что власти и общество должны объединиться в борьбе с Россией. Чтобы больше прислушивались к нуждам фронта, а не собственных карманов.
"Я просто неравнодушная одесситка. Выхожу на митинг каждую субботу, чтобы донести до власти важность поддерживать фронт. Я выражаю свое мнение, чтобы власть услышала и выделяла деньги из городского бюджета на фронт", — добавила одесситка Елена.
Акции "Деньги на ВСУ": что известно
Первая акция протеста на Думской площади прошла 28 августа после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен управлением капстроительства Одесского горсовета на Prozorro. Впоследствии его упразднили, но люди продолжают выходить на мирные акции. Добавим, что подобные митинги проходят по всей стране.
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