На Одещині викрили дві групи втікачів в Молдову: деталі схем

Ухилянтів затримали на Одещині. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів, які просять за свої послуги чималі гроші. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Деталі схем

На околиці села Старокозаче прикордонники зупинили автомобіль місцевого жителя. В салоні знаходилися ще двоє чоловіків з Полтавської області, які за 2 000 доларів купили "послугу перевізника" через телеграм-канал. Подорож закінчилася на контрольованій прикордонній зоні, де їх вже чекали охоронці кордону.

Прикордонники викрили втікачів на Одещині. Фото: ДПСУ

Іншу групу з чотирьох чоловіків затримали поблизу українсько-молдовського кордону. Троє з них, жителі Запорізької, Луганської та Одеської областей, заплатили по 8 000 доларів за піший перехід, а один обіцяв заплатити після вдалої втечі.

Дії правоохоронців

На водія склали повідомлення до Нацполіції за статтею 332 КК України про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Щодо шістьох подорожніх склали протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетину кордону, їм загрожує штраф до 13 600 гривень. Справи передано до суду.

Випадки незаконного перетину кордону на Одещині

Ми писали, що поліцейські затримали 38-річного приватного підприємця в Одеській області, який вирішив заробити на ухилянтах. Чоловік організував нелегальну схему перетину кордону з Молдовою, за яку брав 7 000 доларів з кожного "клієнта".

Ми також повідомляли, що поліція викрила одесита, який організовував незаконне переправлення ухилянтів до Молдови за понад 3 000 доларів з кожного. Він знаходив клієнтів через соціальні мережі та месенджери, але тепер його "бізнес" накрили правоохоронці, а самому бізнесмену загрожує тюрма.