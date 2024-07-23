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Деньги заплатили, а за границу так и не попали — на Одесчине задержали сразу две группы уклонистов

23 июля 2024 16:28
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одесской области разоблачили две группы беглецов в Молдову: детали схем
Уклонистов задержали в Одесской области. Фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области пограничники задержали две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонисты действовали по указаниям администраторов телеграм-каналов, которые просят за свои услуги немалые деньги. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.

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Подробности инцидентов от ГПСУ. Фото: скриншот

Детали схем

На окраине села Старокозачье пограничники остановили автомобиль местного жителя. В салоне находились еще двое мужчин из Полтавской области, которые за 2 000 долларов купили "услугу перевозчика" через телеграм-канал. Путешествие закончилось на контролируемой пограничной зоне, где их уже ждали охранники границы.

Группа уклонян в Одесской области
Пограничники разоблачили беглецов в Одесской области. Фото: ГПСУ

Вторую группу из четырех мужчин задержали вблизи украино-молдавской границы. Трое из них, жители Запорожской, Луганской и Одесской областей, заплатили по 8 000 долларов за пеший переход, а один обещал заплатить после удачного побега.

Действия правоохранителей

На водителя составили сообщение в Нацполицию по статье 332 УКК о незаконной переправке лиц через государственную границу. Относительно шести путешественников составили протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы, им грозит штраф до 13 600 гривен. Дела переданы в суд.

Случаи незаконного пересечения границы в Одесской области

Мы писали, что полицейские задержали 38-летнего частного предпринимателя в Одесской области, решившего заработать на уклонистах. Мужчина организовал нелегальную схему пересечения границы с Молдовой, за которую брал 7 000 долларов с каждого "клиента".

Мы также сообщали, что полиция разоблачила одессита, который организовывал незаконную переправку уклонистов в Молдову за более чем 3 000 долларов с каждого. Он находил клиентов через социальные сети и мессенджеры, но теперь его "бизнес" накрыли правоохранители, а самому бизнесмену грозит тюрьма.

Одесса Молдова пограничники Одесская область военный призыв Криминал Новости Одессы мобилизация водители уклонисты

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