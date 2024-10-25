Одеса виділила 144 мільйони гривень бійцям на фронті

Сесія Одеської міськради. Фото: Одеська міськрада

Невикористані гроші, які раніше виділялися на підтримку тероборони, перенаправлять фронтовим частинам. Йдеться про суму у 144 млн грн.

Відповідне рішення ухвалила 25 жовтня сесія Одеської міської ради.

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Депутати внесли відповідні зміни до програми "Безпечне місто" і програми розвитку підрозділів тероборони та добровольчих формувань територіальної громади.

"Ми збільшили фінансування програми "Безпечне місто", а у нас дуже велика кількість грошей, не використаних в рамках програми підтримки ТрО. Тому ми знімали гроші з цієї програми і за рахунок цих грошей дофінансовували наші військові частини в рамках програми "Безпечне місто", — пояснив голова бюджетної комісії Олексій Потапський.

За словами депутата Петра Обухова, ці гроші підуть на закупівлю дронів, РЕБів та іншого обладнання.

Завдяки внесеним змінам, орієнтовний обсяг фінансування програми "Безпечне місто" в 2024 році збільшиться до 939,6 млн грн.

Нагадаємо, меру Одеси Геннадію Труханову сьогодні вручили медаль "За вірність українському народові". Таким чином військові відзначили допомогу міста українським захисникам. Також журналісти Новини.LIVE з'ясовували, як одесити підтримують Збройні сили.