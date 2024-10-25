Одесса выделила 144 миллиона гривен бойцам на фронте

Сессия Одесского горсовета. Фото: Одесский горсовет

Неиспользованные деньги, которые ранее выделялись в поддержку терробороны, перенаправят фронтовым частям. Речь идет о сумме в 144 млн грн.

Соответствующее решение приняла сессия Одесского городского совета 25 октября.

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Что решили

Депутаты внесли соответствующие изменения в программу "Безопасный город" и программу развития подразделений теробороны и добровольческих формирований территориального общества.

"Мы увеличили финансирование программы "Безопасный город", а у нас очень большое количество денег, не использованных в рамках программы поддержки ТрО. Поэтому мы снимали деньги с этой программы и за счет этих денег дофинансировали наши воинские части в рамках программы "Безопасный город", — объяснил глава бюджетной комиссии Алексей Потапский.

По словам депутата Петра Обухова, эти деньги пойдут на закупку дронов, РЭБов и другого оборудования.

Благодаря внесенным изменениям, ориентировочный объем финансирования программы "Безопасный город" в 2024 году увеличится до 939,6 млн грн.

Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову сегодня вручили медаль "За верность украинскому народу". Таким образом, военные отметили помощь города украинским защитникам. Также журналисты Новини.LIVE выясняли, как одесситы поддерживают Вооруженные силы.