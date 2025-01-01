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Гроші ЗСУ — скільки Одеса виділила військовим за рік

1 січня 2025 16:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки Одеса витратила на допомогу ЗСУ минулого року
Українські військові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на 1 січня 2025 року з бюджету Одеси-2024 на потреби оборони виділили майже 2,38 млрд грн. Йдеться як про безпосередню допомогу українським захисникам, так і про відновлення постраждалих від обстрілів об'єктів.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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У мерії розповідають, що на потреби ЗСУ, допомогу Силам оборони та безпеку міста витратили 1,45 млрд грн. Ще 122,6 млн грн скерували на підтримку та соціальний захист військовослужбовців. Будівництво та облаштування укриттів і сховищ обійшлося місту у 46,3 млн грн. Крім того, 30 млн грн спрямували на "заходи з підтримки та забезпечення цивільного населення в умовах воєнного стану", а також на утримання сирен повітряної тривоги.

На відновлення будівель після ворожих обстрілів місто витратило 217,1 млн грн. А на допомогу переселенцям і постраждалим від російських атак — 94,2 млн грн.

Також, повідомили у мерії, Одеса сплатила до державного бюджету більше ніж 1 млрд "військового" податку на доходи фізичних осіб. 

Нагадаємо, сільрада на Одещині відмовилася допомагати ЗСУ. Натомість одеські активісти вигадали, як забезпечити військових усім необхідним.

Одеса ЗСУ військова допомога гроші Новини Одеси військовослужбовці

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