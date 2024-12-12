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В Одесі придумали, як забезпечити ЗСУ всім необхідним

12 грудня 2024 10:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські активісти запропонували план допомоги ЗСУ
Одесити вимагають виділити гроші на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Держава не завжди може забезпечити військових потрібним обладнанням. Волонтерських зусиль також часто не вистачає. Активісти одеської громадської організації "Зелений лист" розробили план, як розв'язати це питання. 

Про це йдеться у підготовленій організацією аналітичній записці.

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Навіщо це потрібно

Активісти запевняють, що в Україні відсутні сучасні нормативи забезпечення підрозділів і окремих військовослужбовців передньої лінії. Тому бійцям доводиться або купляти необхідне обладнання самим, або звертатися до благодійних фондів і волонтерів.

"Фактично тягар спорядження та утримання військовослужбовців перекладається на самих військовослужбовців, які ставляться перед вибором — або за власні кошти підвищити свої шанси на виживання на полі бою, або чекати, поки держава почне щось робити", — зазначають у "Зеленому листі".  

Водночас, говорять активісти, необхідні фінансові ресурси є на рівні місцевих бюджетів. Тому потрібні законодавчі зміни, які дозволять їх використовувати.

Що пропонують

"Зелений лист" закликає створити у кожному місцевому бюджеті спеціальний фонд на підтримку Сил оборони. Він має формуватися за рахунок не менше 50% непріоритетних видатків громади. Половину складу наглядової ради такого фонду мають складати представники місцевого самоврядування, половину — представники волонтерського руху. 

Також активісти пропонують надати командирам право надсилати запити до таких фондів. 

Щоби забезпечити дієвість такої системи, "Зелений лист" хоче створити спеціальний контрольний підрозділ Мінфіну і заборонити місцевим радам створювати накопичувальні рахунки.

Такий варіант активісти вважають "ідеальним варіантом поєднання зусиль органів місцевого самоврядування та волонтерів задля забезпечення військовослужбовців".

Нагадаємо, депутати Одеської міськради виділили субвенцію на підтримку фронтових частин ЗСУ. Йдеться про суму у 250 млн грн. Раніше фронтовим частинам скерували 144 млн грн, які раніше виділялися на підтримку територіальної оборони.

Одеса ЗСУ військова допомога гроші активісти бюджет

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