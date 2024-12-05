Одеса виділила 250 млн фронтовикам

Українські військові. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Депутати Одеської міськради виділили субвенцію на підтримку фронтових частин ЗСУ. Йдеться про суму у 250 млн грн.

Про це стало відомо на сесії Одеської міської ради 4 грудня.

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У мерії повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на потреби Сил оборони з міського бюджету виділили близько 3 млрд грн. З них у поточному році 1,4 млрд грн. Схвалену сесією субвенцію витратять на придбання дронів, засобів РЕБ, автомобілів та іншої необхідної військовим техніки.

Нагадаємо, на сесії бійці полку спецпризначення імені Святослава Хороброго подякували Одеській громаді за постійну підтримку. Зокрема, вони вручили подарунки меру міста Геннадію Труханову.

Також ми повідомляли, що у жовтні фронтовим частинам перенаправили гроші, які раніше виділялися на підтримку територіальної оборони. Йшлося про 144 млн грн. Ці кошти також пішли на закупівлю дронів, РЕБів та іншого обладнання.