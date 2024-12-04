Труханову знову вручили подарунок від військових

Мер Одеси Геннадій Труханов (праворуч) з нагородою. Фото: скриншот

Спецпризначенці з Кропивницького вручили міському голові Одеси Геннадію Труханову подяку та подарунки від свого підрозділу. Таким чином військові відзначили допомогу міста українським захисникам.

Про це стало відомо на сесії Одеської міської ради у середу, 4 грудня.

Читайте також:

Що сталося

Нагороду меру вручив заступник командира полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. За його словами, Одеса надає підтримку і фінансову допомогу ЗСУ в цілому та підрозділу зокрема.

"Дуже вам дякую за вашу роботу. Ваша робота допомагає нам вирішити багато питань у забезпеченні Збройних сил. Що нам наразі дуже потрібно — це дрони, автівки, прилади нічного бачення, РЕБи. За це вам дуже дякую", — наголосив офіцер.

Також подяку отримав депутат міськради Андрій Вагапов.

Інші нагороди мера

На минулій сесії Геннадій Труханов отримав медаль "За вірність українському народові" від однієї з бригад Національної гвардії. Водночас командування НГУ заявило, що ця відзнака не є офіційною. Раніше у червні тодішній командувач Об'єднаних сил генерал Юрій Содоль вручив меру медаль "За службу і звитягу".