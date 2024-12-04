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Що не сесія, то нагорода — Труханов отримав новий подарунок

4 грудня 2024 10:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Труханову знову вручили подарунок від військових
Мер Одеси Геннадій Труханов (праворуч) з нагородою. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Спецпризначенці з Кропивницького вручили міському голові Одеси Геннадію Труханову подяку та подарунки від свого підрозділу. Таким чином військові відзначили допомогу міста українським захисникам. 

Про це стало відомо на сесії Одеської міської ради у середу, 4 грудня.

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Нагороду меру вручив заступник командира полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. За його словами, Одеса надає підтримку і фінансову допомогу ЗСУ в цілому та підрозділу зокрема. 

"Дуже вам дякую за вашу роботу. Ваша робота допомагає нам вирішити багато питань у забезпеченні Збройних сил. Що нам наразі дуже потрібно — це дрони, автівки, прилади нічного бачення, РЕБи. За це вам дуже дякую", — наголосив офіцер.

Також подяку отримав депутат міськради Андрій Вагапов. 

Інші нагороди мера

На минулій сесії Геннадій Труханов отримав медаль "За вірність українському народові" від однієї з бригад Національної гвардії. Водночас командування НГУ заявило, що ця відзнака не є офіційною. Раніше у червні тодішній командувач Об'єднаних сил генерал Юрій Содоль вручив меру медаль "За службу і звитягу".

Одеса Геннадій Труханов нагорода військові Новини Одеси

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