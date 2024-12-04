Труханову снова вручили подарок от военных

Мэр Одессы Геннадий Труханов (справа) с наградой. Фото: скриншот

Спецназовцы из Кропивницкого вручили городскому голове Одессы Геннадию Труханову благодарность и подарки от своего подразделения. Таким образом, военные отметили помощь города украинским защитникам.

Об этом стало известно на сессии Одесского городского совета в среду, 4 декабря.

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Награду мэру вручил заместитель командира полка спецназначения имени Святослава Храброго. По его словам, Одесса оказывает поддержку и финансовую помощь ВСУ в целом и подразделения в частности.

"Очень вам спасибо за вашу работу. Ваша работа помогает нам решить многие вопросы в обеспечении Вооруженных Сил. Что нам сейчас очень нужно — это дроны, автомобили, приборы ночного видения, РЭБы. За это вам очень спасибо", — подчеркнул офицер.

Также благодарность получил депутат горсовета Андрей Вагапов.

Другие награды мэра

На минувшей сессии Геннадий Труханов получил медаль "За верность украинскому народу" от одной из бригад Национальной гвардии. В то же время командование НГУ заявило, что это отличие не является официальным. Ранее в июне тогдашний командующий Объединенными силами генерал Юрий Содоль вручил мэру медаль "За службу и доблесть".