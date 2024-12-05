Одесса выделила 250 млн фронтовикам

В Одессе выделили 250 млн военным — что закупят
Депутаты Одесского горсовета выделили субвенцию в поддержку фронтовых частей ВСУ. Речь идет о сумме 250 млн грн.
Об этом стало известно на сессии Одесского городского совета 4 декабря.
Деньги для военных
В мэрии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ на нужды сил обороны из городского бюджета выделили около 3 млрд грн. Из них в текущем году 1,4 млрд грн. Одобренную сессией субвенцию потратят на приобретение дронов, средств РЭБ, автомобилей и другой необходимой военной техники.
Напомним, на сессии бойцы полка спецназначения имени Святослава Храброго поблагодарили Одесскую общину за постоянную поддержку. В частности, они вручили подарки мэру города Геннадию Труханову.
Также мы сообщали, что в октябре фронтовым частям перенаправили деньги, ранее выделявшиеся в поддержку территориальной обороны. Речь шла о 144 млн грн. Эти средства также пошли на закупку дронов, РЭБов и другого оборудования.
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