Одесса выделила 250 млн фронтовикам

Украинские военные. Фото: иллюстративное/Новости.LIVE

Депутаты Одесского горсовета выделили субвенцию в поддержку фронтовых частей ВСУ. Речь идет о сумме 250 млн грн.

Об этом стало известно на сессии Одесского городского совета 4 декабря.

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Деньги для военных

В мэрии сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ на нужды сил обороны из городского бюджета выделили около 3 млрд грн. Из них в текущем году 1,4 млрд грн. Одобренную сессией субвенцию потратят на приобретение дронов, средств РЭБ, автомобилей и другой необходимой военной техники.

Напомним, на сессии бойцы полка спецназначения имени Святослава Храброго поблагодарили Одесскую общину за постоянную поддержку. В частности, они вручили подарки мэру города Геннадию Труханову.

Также мы сообщали, что в октябре фронтовым частям перенаправили деньги, ранее выделявшиеся в поддержку территориальной обороны. Речь шла о 144 млн грн. Эти средства также пошли на закупку дронов, РЭБов и другого оборудования.