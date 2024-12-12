Одесские активисты предложили план помощи ВСУ

В Одессе придумали, как обеспечить ВСУ всем необходимым
Государство не всегда может обеспечить военных необходимым оборудованием. Волонтерских усилий тоже часто не хватает. Активисты одесской общественной организации "Зеленый лист" разработали план, как решить этот вопрос.
Об этом говорится в подготовленной организацией аналитической записке.
Зачем это нужно
Активисты уверяют, что в Украине отсутствуют современные нормативы обеспечения подразделений и военнослужащих передней линии. Поэтому бойцам приходится либо покупать необходимое оборудование самим, либо обращаться в благотворительные фонды и волонтеры.
"Фактически обуза снаряжения и содержания военнослужащих переводится на самих военнослужащих, которые ставятся перед выбором — или за собственные средства повысить свои шансы на выживание на поле боя, или ждать, пока государство начнет что-то делать", — отмечают в "Зеленом листе".
В то же время, говорят активисты, необходимые финансовые ресурсы находятся на уровне местных бюджетов. Поэтому необходимы законодательные изменения, которые позволят их использовать.
Что предлагают
"Зеленый лист" призывает создать в каждом местном бюджете специальный фонд в поддержку Сил обороны. Он должен формироваться за счет не менее 50% неприоритетных расходов общества. Половину состава наблюдательного совета такого фонда должны составлять представители местного самоуправления, половину — представители волонтерского движения.
Также активисты предлагают предоставить командирам право посылать запросы в такие фонды.
Чтобы обеспечить действенность такой системы, "Зеленый лист" хочет создать специальное контрольное подразделение Минфина и запретить местным советам создавать накопительные счета.
Такой вариант активисты считают "идеальным вариантом сочетания усилий органов местного самоуправления и волонтеров для обеспечения военнослужащих".
Напомним, депутаты Одесского горсовета выделили субвенцию в поддержку фронтовых частей ВСУ. Речь идет о сумме в 250 млн. грн. Ранее фронтовым частям направили 144 млн грн, ранее выделявшихся в поддержку территориальной обороны.
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