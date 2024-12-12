Одесские активисты предложили план помощи ВСУ

Одесситы требуют выделить деньги в ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Государство не всегда может обеспечить военных необходимым оборудованием. Волонтерских усилий тоже часто не хватает. Активисты одесской общественной организации "Зеленый лист" разработали план, как решить этот вопрос.

Об этом говорится в подготовленной организацией аналитической записке.

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Зачем это нужно

Активисты уверяют, что в Украине отсутствуют современные нормативы обеспечения подразделений и военнослужащих передней линии. Поэтому бойцам приходится либо покупать необходимое оборудование самим, либо обращаться в благотворительные фонды и волонтеры.

"Фактически обуза снаряжения и содержания военнослужащих переводится на самих военнослужащих, которые ставятся перед выбором — или за собственные средства повысить свои шансы на выживание на поле боя, или ждать, пока государство начнет что-то делать", — отмечают в "Зеленом листе".

В то же время, говорят активисты, необходимые финансовые ресурсы находятся на уровне местных бюджетов. Поэтому необходимы законодательные изменения, которые позволят их использовать.

Что предлагают

"Зеленый лист" призывает создать в каждом местном бюджете специальный фонд в поддержку Сил обороны. Он должен формироваться за счет не менее 50% неприоритетных расходов общества. Половину состава наблюдательного совета такого фонда должны составлять представители местного самоуправления, половину — представители волонтерского движения.

Также активисты предлагают предоставить командирам право посылать запросы в такие фонды.

Чтобы обеспечить действенность такой системы, "Зеленый лист" хочет создать специальное контрольное подразделение Минфина и запретить местным советам создавать накопительные счета.

Такой вариант активисты считают "идеальным вариантом сочетания усилий органов местного самоуправления и волонтеров для обеспечения военнослужащих".

Напомним, депутаты Одесского горсовета выделили субвенцию в поддержку фронтовых частей ВСУ. Речь идет о сумме в 250 млн. грн. Ранее фронтовым частям направили 144 млн грн, ранее выделявшихся в поддержку территориальной обороны.