Сколько Одесса потратила на помощь ВСУ в прошлом году

Украинские военные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По состоянию на 1 января 2025 из бюджета Одессы-2024 на нужды обороны выделили почти 2,38 млрд грн. Речь идет как о непосредственной помощи украинским защитникам, так и о возобновлении пострадавших от обстрелов объектов.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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В мэрии рассказывают, что на нужды ВСУ, помощь Силам обороны и безопасность города потратили 1,45 млрд грн. Еще 122,6 млн грн было направлено на поддержку и социальную защиту военнослужащих. Строительство и обустройство укрытий и хранилищ обошлось городу в 46,3 млн грн. Кроме того, 30 млн грн направили на "меры по поддержке и обеспечению гражданского населения в условиях военного положения", а также на содержание сирен воздушной тревоги.

На восстановление зданий после вражеских обстрелов город потратил 217,1 млн грн. А в помощь переселенцам и пострадавшим от российских атак — 94,2 млн грн.

Также, сообщили в мэрии, Одесса уплатила в государственный бюджет более 1 млрд "военного" налога на доходы физических лиц.

Напомним, сельсовет в Одесской области отказался помогать ВСУ. В то же время одесские активисты придумали, как обеспечить военных всем необходимым.