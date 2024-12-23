Сільрада на Одещині відмовляється допомагати ЗСУ

Активісти вимагають допомагати ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Савранська сільська рада відповіла відмовою на запит про допомогу військовим. Місцеві активісти розповідають, що подібні випадки відбуваються регулярно.

Про це повідомляє видання "Думська".

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Що сталося

За інформацією видання, керівництво сільради відмовило у виділенні грошей на ЗСУ через те, що сума нібито має узгоджуватися з Подільською районною військовою адміністрацією. Втім, зазначають місцеві, такої вимоги у законодавстві немає.

Видання стверджує, що в усій області саме Савранська громада найменше допомагає українським захисникам. При цьому, кошти, які можуть використовуватися для цього, витрачають на премії працівникам апарату.

Нагадаємо, одеські активісти розробили план, як забезпечити військових всім необхідним. Також ми повідомляли, що депутати Одеської міськради виділили субвенцію на підтримку фронтових частин ЗСУ. Йдеться про суму у 250 млн грн.