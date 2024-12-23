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Сельсовет на Одесчине отказался помогать ВСУ — причина

23 декабря 2024 12:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сельсовет в Одесской области отказывается помогать ВСУ
Активисты требуют помогать ВСУ. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Савранский сельский совет ответил отказом на запрос о помощи военным. Местные активисты рассказывают, что подобные случаи происходят регулярно.

Об этом сообщает издание "Думская".

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Что произошло

По информации издания, руководство сельсовета отказало в выделении денег на ВСУ из-за того, что сумма якобы должна согласовываться с Подольской районной военной администрацией. Однако, отмечают местные, такого требования в законодательстве нет.

Издание утверждает, что по всей области именно Савранская громада меньше всего помогает украинским защитникам. При этом средства, которые могут использоваться для этого, тратят на премии работникам аппарата.

Напомним, одесские активисты разработали план, как обеспечить военных всем необходимым. Также мы сообщали, что депутаты Одесского горсовета выделили субвенцию в поддержку фронтовых частей ВСУ.

война ВСУ военная помощь деньги Одесская область Одесская ОГА

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