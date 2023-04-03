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Група одеситів виготовляла фальшиві водійські посвідчення

3 квітня 2023 15:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Група одеситів виготовляла фальшиве водійське посвідчення
Правоохоронці задокументували 150 епізодів підробки документів
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сімох одеситів судитимуть за фальсифікацію та збут водійських посвідчень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та шести учасників злочинного угруповання.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Слідчі встановили що з 2020 року до травня 2022 року в Одесі діяла організована злочинна група. Її учасники спеціалізувались на виготовлені та підроблені водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрації транспортних засобів, карток водія та свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

"Для використання у злочинній діяльності реальних реквізитів документів, таких як номер, серія та дата видачі, організатор отримував відповідну інформацію від осіб, які мали доступ до реєстрів єдиної інформаційної системи МВС, та передавав своїм спільникам", — йдеться у повідомленні.

Замовлення ділки отримували через спеціально створений веб-сайт та аккаунти у соціальних мережах. Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам учасники "схеми" користувались послугами "Нова Пошта" та "НоваПей", зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснював оплату, використовуючи функцію "накладений платіж".

Сфальсифіковані документи коштували "клієнтам" від 4 до 9 тис. гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили технічне обладнання для виготовлення підроблених документів, заготовки та бланки посвідчень водія, голографічні плівки, банківські картки тощо.

Правоохоронці задокументували 150 епізодів підробки документів.

Кримінальне провадження відкрито за статтями: ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Нагадаємо, за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом службовим особам ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України". Їх підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

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