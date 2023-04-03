Группа одесситов производила фальшивое водительское удостоверение.

Правоохранители задокументировали 150 эпизодов подделки документов

Семерых одесситов будут судить за фальсификацию и сбыт водительских удостоверений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и шести участников преступной группировки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Следователи установили, что с 2020 года по май 2022 года в Одессе действовала организованная преступная группа. Ее участники специализировались на изготовлении и подделке водительских удостоверениях, свидетельствах о регистрации транспортных средств, карт водителя и свидетельствах об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей.

"Для использования в преступной деятельности реальных реквизитов документов, таких как номер, серия и дата выдачи, организатор получал соответствующую информацию от лиц, имеющих доступ к реестрам единой информационной системы МВД, и передавал своим сообщникам", — говорится в сообщении.

Заказы дельцы получали через специально созданный веб-сайт и аккаунты в социальных сетях. Для получения оплаты за поддельные водительские права и передачи их клиентам участники "схемы" пользовались услугами "Новая Почта" и "НоваПей", в частности покупатель, получая посылку с поддельным водительским удостоверением, осуществлял оплату, используя функцию "наложенный платеж".

Сфальсифицированные документы стоили "клиентам" от 4 до 9 тыс. гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли техническое оборудование для изготовления поддельных документов, заготовки и бланки водительских удостоверений, голографические пленки, банковские карты и другое.

Правоохранители задокументировали 150 эпизодов подделки документов.

Уголовное производство открыто по статьям: ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361-2 УК Украины.

Напомним, при процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум должностным лицам ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины". Их подозревают в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.