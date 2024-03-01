Групі чиновників Одеської міськради вручили підозру за хабарі та вивіз ухилянтів

Поліція затримала одеських посадовців. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Оперативники управління стратегічних розслідувань на Одещині спільно з поліцейськими розкрили схему отримання хабарів від підприємців. До групи входили у тому числі посадові особи одного з підрозділів міськради, що займається питаннями розміщення реклами.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Як вдалося встановити правоохоронцям, службовці комунального підприємства міськради фіксували порушення правил розміщення реклами на фасадах будівель без дозвільних документів. Потім пропонували власнику "вирішувати" цю проблему за певну суму, яку необхідно було переказати на рахунок у банку. При отриманні грошей посадові особи забували про цей об'єкт і рекламу не помічали надалі.

"Як встановили правоохоронці, щомісяця чиновники Одеської міської ради отримували від 300 000 до 500 000 гривень неправомірної вигоди", — йдеться у повідомленні.

Вивіз ухилянтів

У процесі слідства також вдалося встановити факти причетності цієї групи до ще однієї схеми — незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Поліцейськими було проведено 15 обшуків, на підставі зібраних доказів службовцю структурного підрозділу міськради та двом посадовим особам комунального підприємства повідомили про підозру.

Яке покарання

Залежно від участі у "схемах" трьом фігурантам інкримінують: ⁠ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) яке передбачає позбавлення волі на рядок від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Окрім цього висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.



"Наразі встановлюється коло осіб, які були залучені до виготовлення підробних медичних документів для ухилянтів та до корупційної схеми розміщення реклами", — зазначається у повідомленні.



Нагадаємо, що одеська журналістка Ірина Гриб розкрила схему, за якою чиновники міськради за підробленими документами вивозили ухилянтів за кордон. За її даними, таким чином зароблялося близько 1,5 мільйона гривень на місяць.



Також ми писали, що чотири чоловіка призовного віку вирішили перетнути державний кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами. З таким винаходом вони сподівались не потрапити в поле зору тепловізійного приладу.