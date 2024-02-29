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Намагались обхитрити тепловізори — на Одещині затримали ухилянтів

29 лютого 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Намагались обхитрити тепловізори — на Одещині затримали ухилянтів
Ухилянти, затримані прикордонниками. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чотири порушника дуже ретельно готувались до втечі за кордон, проте хитрощі не спрацювали. Усі чоловіки були затримані прикордонниками. 

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Деталі блискучого плану

Чотири чоловіка призовного віку вирішили перетнути державний кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами. З таким винаходом вони сподівались не потрапити в поле зору тепловізійного приладу. Маршрут руху вони відшукали через різні інтернет-месенджери. За таку подорож заплатили теж по-різному — від 3 до 8 тисяч доларів кожен.

Намагались обхитрити тепловізори — на Одещині затримали ухилянтів - фото 1
Чоловік в ізотермічній ковдрі. Фото: ДПСУ

Проте план не спрацював, їх помітили, та чоловіки почали тікати. Прикордонники Білгород-Дністровського загону зробили попереджувальні вистріли і це змусило втікачів зупинитись.

Яке покарання загрожує

На всіх ухилянтів складені протоколи про адміністративні правопорушення за спробу перетнути держкордон за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП та за непокору військовослужбовцям згідно зі ст. 185-10 КУпАП. Чоловікам загрожує адміністративний арешт, проте остаточне рішення щодо затриманих прийматиме суд.

Інші спроби перетнути кордон на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області затримали священника, який хотів допомогти військовозобов'язаному втекти до Молдови. Задля цього він використав дитину, проте схему викрили прикордонники Ізмаїльського загону.

Також ми писали, що група ухилянтів намагалася перейти кордон, називаючи себе військовими. Своєму провіднику вони були готові заплатити від п'яти до шести тисяч доларів.

Одеса
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
хитрощі
ухилянти
ДПСУ

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