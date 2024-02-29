Пытались обхитрить тепловизоры — в Одесской области задержали уклонистов

Уклонисты, задержанные пограничниками. Фото: ГПСУ

Четыре нарушителя очень тщательно готовились к бегству за границу, однако уловки не сработали. Все мужчины были задержаны пограничниками.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Детали блестящего плана

Четверо мужчин призывного возраста решили пересечь государственную границу, обмотавшись изотермическими одеялами. С таким изобретением они надеялись не попасть в поле зрения тепловизионного прибора. Маршрут движения они отыскали через разные интернет-мессенджеры. За такое путешествие заплатили тоже по-разному — от 3 до 8 тысяч долларов каждый.

Человек в изотермическом одеяле. Фото: ГНСУ

Однако план не сработал, их заметили, но мужчины начали бежать. Пограничники Белгород-Днестровского отряда произвели предупредительные выстрелы, что заставило беглецов остановиться.

Какое наказание грозит

На всех уклонистов составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку пересечь госграницу по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП и за неповиновение военнослужащим согласно ст. 185-10 КУоАП. Мужчинам грозит административный арест, однако окончательное решение о задержанных будет принимать суд.

Другие попытки пересечь границу в Одесской области

Напомним, что в Одесской области задержан священник, который хотел помочь военнообязанному бежать в Молдову. С этой целью он использовал ребенка, однако схему разоблачили пограничники Измаильского отряда.

Также мы писали, что группа уклонистов пыталась перейти границу, называя себя военными. Своему проводнику они были готовы заплатить от пяти до шести тысяч долларов.