Співробітників Одеської міськради запідозрили у вивезенні ухилянтів — ЗМІ

КПП на кордоні Одещини з Молдовою. Фото: ДПСУ

За даними одеської журналістки, одеські чиновники сприяли вивезенню ухилянтів за кордон на службовому транспорті. Таким чином, співробітники одного з підрозділів мерії заробляли до 1,5 мільйона гривень щомісяця.

Про це повідомила на своєму телеграмканалі журналістка Ірина Гриб.



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Пост Ірини Гриб. Фото: скриншот

Вивезення ухилянтів

Як написала журналістка у своєму посту, схема з вивезення військовозобов'язаних була чинною вже протягом кількох місяців. Ключову роль у ній відігравав один із підрозділів одеської міської ради.

"Сьогодні ДСР на Одещині наздогнали співробітників управління реклами в Одеській міській раді, які спільно зі співробітниками КП "Одесреклама" створили схему здирництва грошей з підприємців. Гроші вимагали за неприйняття заходів щодо демонтажу об'єктів зовнішньої реклами. Але основний заробіток у співробітників Одеської мерії був виготовлений підроблених документів та переправлення ухилянтів через кордон", — написала журналістка.

Деталі схеми

Схема вивезення ухилянтів, як стверджує журналістка, була дуже проста. Військовозобов'язаних визнавали не придатними до служби, приписуючи їм небезпечні захворювання. Далі залишалася справа за малим. Таким чином, щомісячний дохід міг варіюватися від 1,3 до 1,5 мільйона гривень на місяць.

"У змові зі співробітниками ТЦК і СП в Одеській області МО, посадові особи Одеської міської ради особисто, використовуючи службовий транспорт ОМР, здійснювали перевезення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Основними діагнозами були — СНІД та туберкульоз, які є підставою для визнання особи непридатною до військової служби", — зазначила Ірина Гриб.



Нагадаємо, чотири чоловіка призовного віку вирішили перетнути державний кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами. З таким винаходом вони сподівались не потрапити в поле зору тепловізійного приладу.



Також ми писали, що в одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК. Вони були обурені тим, що військові влаштовують рейди та забирають чоловіків на фронт.