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Сотрудников Одесского горсовета заподозрили в вывозе уклонистов — СМИ

29 февраля 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сотрудников Одесского горсовета заподозрили в вывозе уклонистов — СМИ
КПП на границе Одесчины с Молдовой. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По данным одесской журналистки, одесские чиновники способствовали вывозу уклонистов за границу на служебном транспорте. Таким образом, сотрудники одного из подразделений мэрии зарабатывали до 1,5 миллионов гривен ежемесячно.

Об этом сообщила на своем телеграмм канале журналистка Ирина Гриб.

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Пост Ирины Гриб. Фото: скриншот

Вывоз уклонистов

Как написала журналистка в своем посту, схема по вывозу военнообязаных была действительна уже в течение нескольких месяцев. Ключевую роль в ней играло одно из подразделений одесского городского совета.

"Сегодня ДСР в Одесской области догнали сотрудников управления рекламы в Одесском городском совете, которые совместно с сотрудниками КП "Одесреклама" создали схему вымогательства денег с предпринимателей. Деньги требовали за непринятие мер по демонтажу объектов наружной рекламы. Но основной заработок у сотрудников Одесской мэрии было изготовление поддельных документов и переправка уклонистов через границу" , — написала журналистка.

Детали схемы

Схема вывоза уклонистов, как утверждает журналистка, была очень проста. Военнообязанных признавали не пригодными к службе, приписывая им опасные заболевания. Дальше оставалось дело за малым. Таким образом, ежемесячный доход мог варьироваться от 1,3 до 1,5 миллионов гривен в месяц.

"В сговоре с сотрудниками ТЦК и СП в Одесской области МО, должностные лица Одесского городского совета лично, используя служебный транспорт ОГС, осуществляли перевозку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. Основными диагнозами были СПИД и туберкулез, которые являются основанием для признания лица непригодным для военной службы» , — отметила Ирина Гриб.

Напомним, четыре человека призывного возраста решили пересечь государственную границу, обмотавшись изотермическими одеялами. С таким изобретением они надеялись не попасть в поле зрения тепловизионного прибора.

Также мы писали, что в одном из населённых пунктов Одесской области местные женщины начали кричать на работников ТЦК . Они были возмущены тем, что военные устраивают рейды и забирают мужчин на фронт.

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ТЦК и СП
уклонисты

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