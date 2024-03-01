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Группе чиновников Одесского горсовета вручили подозрение за взятки и вывоз уклонистов

1 марта 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Группе чиновников Одесского горсовета вручили подозрение за взятки и вывоз уклонистов
Полиция задержала одесских чиновников. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно с полицейскими раскрыли схему получения взяток от предпринимателей. В группу входили в том числе должностные лица одного из подразделений горсовета, занимающегося вопросами размещения рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Как удалось установить стражам порядка, служащие коммунального предприятия горсовета фиксировали нарушение правил размещения рекламы на фасадах зданий без разрешительных документов. Затем предлагали владельцу "решать" эту проблему за определенную сумму, которую необходимо перевести на счет в банке. При получении денег должностные лица забывали об этом объекте и рекламу не замечали в дальнейшем.

"Как установили правоохранители, ежемесячно чиновники Одесского городского совета получали от 300 000 до 500 000 гривен неправомерной выгоды", — говорится в сообщении.

Вывоз уклонистов

В процессе следствия также удалось установить факты причастности этой группы к еще одной схеме — незаконной переправке лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Полицейскими было проведено 15 обысков, на основании собранных улик служащему структурного подразделения горсовета и двум должностным лицам коммунального предприятия сообщили о подозрении.

Какое наказание

В зависимости от участия в "схемах" трем фигурантам инкриминируют: ⁠ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием), предусматривающее лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Кроме этого, выдвинуты обвинения по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

"В настоящее время устанавливается круг лиц, которые были привлечены к изготовлению поддельных медицинских документов для уклонистов и к коррупционной схеме размещения рекламы", — отмечается в сообщении.

Напомним, что одесская журналистка Ирина Гриб раскрыла схему, по которой чиновники горсовета по поддельным документам вывозили уклонистов за границу. По ее данным, таким образом зарабатывалось около 1,5 миллиона гривен в месяц.

Также мы писали, что четыре человека призывного возраста решили пересечь государственную границу, обмотавшись изотермическими одеялами. С таким изобретением они надеялись не попасть в поле зрения тепловизионного прибора.

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