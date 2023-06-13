Де отримати гуманітарну допомогу в Одесі: адреси

Гуманітарний штаб в Одесі. Фото: ГО "Зелений лист"

Муніципальний гуманітарний центр Київського району переїжджає. Тепер видача допомоги здійснюється в Одеському ліцеї № 55, розташованому за адресою: вулиця Ільфа і Петрова, 25.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Муніципальний гуманітарний центр Київського району здійснює видачу допомоги внутрішньо переміщеним особам та мешканцям Одеси. Крім того, там розташувався пункт збору гуманітарної допомоги від місцевих мешканців для постраждалих жителів Херсонщини.

Де розташовані гуманітарні центри

Муніципальний гуманітарний центр Київського району: м. вулиця Ільфа і Петрова, 25, Одеський ліцей № 55;

Муніципальний гуманітарний центр Хаджибейського (раніше Малиновського) району: сквер Георгія Гамова, 3; Одеська народна церква (за згодою БФ "Добрий Самарянин");

Муніципальний гуманітарний центр Приморського району: вул. Приморська, 42 (за згодою Єврейської месіанської релігійної громади "Світло Месії" (Ор Машіах) м. Одеса);

Муніципальний гуманітарний центр Пересипського (раніше Суворовського) району: вул. Махачкалинська, 4; Одеський ліцей № 22 Одеської міської ради;

Волонтерський центр "Гостинна Хата": вул. Рішельєвська, 18; Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Нагадаємо, з моменту початку повномасштабної війни в Україні, в Одесі був створений Міський центр гуманітарної допомоги. Туди можуть звертатись внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені мешканці міста. Кому видається гуманітарна допомога та як подати заявку — читайте в матеріалі.