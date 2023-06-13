Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Гуманітарний центр в Одесі переїхав: де отримати допомогу arrow

Гуманітарний центр в Одесі переїхав: де отримати допомогу

13 червня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де отримати гуманітарну допомогу в Одесі: адреси
Гуманітарний штаб в Одесі. Фото: ГО "Зелений лист"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Муніципальний гуманітарний центр Київського району переїжджає. Тепер видача допомоги здійснюється в Одеському ліцеї № 55, розташованому за адресою: вулиця Ільфа і Петрова, 25.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Муніципальний гуманітарний центр Київського району здійснює видачу допомоги внутрішньо переміщеним особам та мешканцям Одеси. Крім того, там розташувався пункт збору гуманітарної допомоги від місцевих мешканців для постраждалих жителів Херсонщини. 

Де розташовані гуманітарні центри

  • Муніципальний гуманітарний центр Київського району: м. вулиця Ільфа і Петрова, 25, Одеський ліцей № 55;
  • Муніципальний гуманітарний центр Хаджибейського (раніше Малиновського) району: сквер Георгія Гамова, 3; Одеська народна церква (за згодою БФ "Добрий Самарянин");
  • Муніципальний гуманітарний центр Приморського району: вул. Приморська, 42 (за згодою Єврейської месіанської релігійної громади "Світло Месії" (Ор Машіах) м. Одеса);
  • Муніципальний гуманітарний центр Пересипського (раніше Суворовського) району: вул. Махачкалинська, 4; Одеський ліцей № 22 Одеської міської ради;
  • Волонтерський центр "Гостинна Хата": вул. Рішельєвська, 18; Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Нагадаємо, з моменту початку повномасштабної війни в Україні, в Одесі був створений Міський центр гуманітарної допомоги. Туди можуть звертатись внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені мешканці міста. Кому видається гуманітарна допомога та як подати заявку — читайте в матеріалі

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB