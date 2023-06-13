Где получить гуманитарную помощь в Одессе: адреса

Гуманитарный штаб в Ивано-Франковске. Фото: ОО "Зеленый лист"

Муниципальный гуманитарный центр Киевского района переезжает. Теперь выдача помощи осуществляется в Одесском лицее №55, расположенном по адресу: улица Ильфа и Петрова, 25.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Муниципальный гуманитарный центр Киевского района осуществляет выдачу помощи внутриперемещенным лицам и жителям Одессы. Кроме того, там разместился пункт сбора гуманитарной помощи от местных жителей для пострадавших жителей Херсонской обалсти.

Где расположены гуманитарные центры

Муниципальный гуманитарный центр Киевского района: г. улица Ильфа и Петрова, 25, Одесский лицей №55;

Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского (ранее Малиновского) района: сквер Георгия Гамова, 3; Одесская народная церковь (по согласию БФ "Добрый Самарянин");

Муниципальный гуманитарный центр Приморского района ул. Приморская, 42 (по согласию Еврейской мессианской религиозной общины "Свет Мессии" (Ор Машиах) г. Одесса);

Муниципальный гуманитарный центр Пересыпского (ранее Суворовского) района: ул. Махачкалинская, 4; Одесский лицей №22 Одесского городского совета;

Волонтерский центр "Гостиная Хата": ул. Ришельевская, 18; Одесская специализированная школа № 117 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области.

Напомним, с момента начала полномасштабной войны в Украине в Одессе был создан Городской центр гуманитарной помощи. Туда могут обращаться внутренне перемещенные и малообеспеченные жители города. Кому выдается гуманитарная помощь и как подать заявку — читайте в материале.