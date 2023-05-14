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Гуменюк пояснила, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну

14 травня 2023 10:16
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Гуменюк пояснила, чому Росія посилила повітряні атаки на Україну
Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Всьоме за останній місяць росіяни атакують територію України. В ОК "Південь" це пов’язують з активністю на фронті.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"Сила й потужність тої самої "другої армії світу" ще є. Вони хочуть продемонструвати, що здатні знищити наші ресурси, якими ми збираємося йти у бій", — пояснила Наталія Гуменюк.

На думку речниці ОК "Південь", обстріл Україн пов’язаний з активністю на лінії зіткнення. Коли росіяни не мають успіхів на фронті, вони намагаються тиснути психологічно на населення, вражаючи об’єкти в глибокому тилу.

Зазначимо, російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим, створюють з них "живий щит".

Нагадаємо, значна частина обстрілів припадає і на цивільну інфраструктуру. Так, у липні 2022-го, під час обстрілу селища Сергіївка, що на Одещині, постраждала тринадцятирічна дівчинка. Попри трагедію, вона вціліла завдяки тому, що була схована між двома стінами. Зараз дитина проходить процес ментального відновлення.

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