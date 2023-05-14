Гуменюк объяснила, почему Россия усилила воздушные атаки на Украину

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В седьмой раз за последний месяц россияне атакуют территорию Украины. В ОК "Юг" это связывают с активностью на фронте.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Сила и мощь той самой "второй армии мира" еще есть. Они хотят продемонстрировать, что способны уничтожить наши ресурсы, по которым мы собираемся идти в бой", — рассказала Наталья Гуменюк.

По мнению спикера ОК "Юг", обстрел Украины связан с активностью на линии столкновения. Когда россияне не имеют успехов на фронте, они пытаются давить психологически на население, поражая объекты в глубоком тылу.

Отметим, что российские военные продолжают нарушать принципы и правила ведения войны. Оккупанты под предлогом "эвакуации" людей в Крым, создают из них "живой щит".

Напомним, значительная часть обстрелов приходится и на гражданскую инфраструктуру. Так, в июле 2022-го, во время обстрела поселка Сергеевка в Одесской области пострадала тринадцатилетняя девочка. Несмотря на трагедию, она уцелела благодаря тому, что была спрятана между двумя стенами. Сейчас ребенок проходит процесс ментального обновления.