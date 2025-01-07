В Одесі затримали ґвалтівника 10-річної дівчинки

В Одесі затримали підозрюваного у сексуальному насильстві. Фото: Одеська прокуратура

В Одесі 38-річний чоловік познайомився з 10-річною дівчинкою у соцмережах. Під час зустрічей він чинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру. Як з'ясувалося, раніше він вже скоював аналогічні злочини.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Національній поліції у вівторок, 7 січня.

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Що сталося

За даними слідства, збоченець познайомився з дівчинкою у Telegram, видаючи себе за 12-річного хлопчика. Вони почали спілкуватися. Чоловік надсилав дитині порнографічний контент, переконував не розповідати про нього батькам і пропонував зустрітися. Зрештою вона погодилася.

Зловмисник тричі організував зустрічі з дівчинкою у віддалених безлюдних місцях і вчиняв щодо неї сексуальне насильство.

Що загрожує затриманому

До поліції звернулася мама дівчинки, яка виявила у мобільному телефоні дочки порнографічні фото і відео. Підозрюваного розшукали в Умані на Черкащині, де він колись жив. Виявилося, що там його судять за аналогічні злочини.

Затриманому повідомили про підозру у поширенні порнографії серед неповнолітніх та сексуальному насильстві щодо дитини. Наразі він перебуває під вартою. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує до 15 років або навіть довічне позбавлення волі.

Правоохоронці закликають батьків бути завжди уважними до своїх дітей, звертати увагу на те, з ким вони спілкуються в мобільних додатках і месенджерах.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок чоловікові, який зґвалтував 12-річну дівчинку. Також у Болградському районі судили чоловіка, який зґвалтував 9-річну дівчинку. Його визнали винним не тільки у цьому злочині, але й у незаконному проникненні до житла.