В Одессе задержали насильника 10-летней девочки

В Одессе задержали подозреваемого в сексуальном насилии. Фото: Одесская прокуратура

В Одессе 38-летний мужчина познакомился с 10-летней девочкой в соцсетях. Во время встреч он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Как выяснилось, ранее он уже совершал аналогичные преступления.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и Национальной полиции во вторник, 7 января.

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Что произошло

По данным следствия, извращенец познакомился с девочкой в Telegram, выдавая себя за 12-летнего мальчика. Они начали общаться. Мужчина присылал ребенку порнографический контент, убеждал не рассказывать о нем родителям и предлагал встретиться. В конце концов она согласилась.

Злоумышленник трижды организовал встречи с девочкой в отдаленных безлюдных местах и совершал в отношении нее сексуальное насилие.

Что грозит задержанному

В полицию обратилась мама девочки, которая обнаружила в мобильном телефоне дочери порнографические фото и видео. Подозреваемого разыскали в Умани Черкасской области, где он когда-то жил. Оказалось, что там его судят за аналогичные преступления.

Задержанному сообщили о подозрении в распространении порнографии среди несовершеннолетних и сексуальном насилии в отношении ребенка. Сейчас он находится под стражей. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 15 лет или даже пожизненное лишение свободы.

Правоохранители призывают родителей быть всегда внимательными к своим детям, обращать внимание на то, с кем они общаются в мобильных приложениях и мессенджерах.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчине, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Также в Болградском районе судили мужчину, который изнасиловал 9-летнюю девочку. Его признали виновным не только в этом преступлении, но и в незаконном проникновении в жилище.