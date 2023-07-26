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"Я людина миру": блогерка з Одеси закликала обстрілювати Україну

26 липня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Я людина миру": блогерка з Одеси закликала обстрілювати Україну
Марія Лещенко. Фото: соцмережі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Мешканка Одеси Марія Лещенко поширювала проросійські заклики до агресії проти України. Крім того, блогерка заявляла, що вона "людина миру" і їй все одно, під яким прапором жити. 

Про це повідомляє Центр публічних розслідувань.

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Лещенко публікувала проросійські заклики у вересні 2022 року. В її відео були заяви, де вона намагалася стимулювати Росію до бомбардування України, зокрема апелювала до здійснення атак на українські сім'ї. Її дії кваліфікували як колабораційну діяльність, що означає публічні заклики громадян України до підтримки рішень і дій держави-агресора.

"Українській владі вигідна війна, вони бабки рубають і вигідна я як ворог народу. Я ще у 2014-му зливала все росіянам. Україна е... я вас ненавиджу. Виродки. Українські д.... Коли вже на вас скинуть бомбу. Молю Бога Росія допоможи", — писала в соцмережах Марія Лещенко. 

Що вирішив суд

Згідно з Кримінальним кодексом України, за цей вид правопорушення Марія могла отримати заборону на працевлаштування у владі на 15 років. Варто зауважити, що її дії також могли би підпадати під статтю "виправдання збройної агресії", що передбачало б позбавлення волі на три роки. Однак слідство визнало її дії саме як колабораціонізм. Тим самим Приморський райсуд суд заборонив їй на десять років працювати в органах влади.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) виявила і затримала у місті Одеса ворожого пропагандиста, який активно сприяв російській агресії та закликав до захоплення державної влади в Україні. Цей блогер з Миколаївщини протягом тривалого часу діяв на замовлення Стремоусова, функціонуючи як його "права рука".

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