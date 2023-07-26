Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow "Я человек мира": блогер из Одессы призвала обстреливать Украину arrow

"Я человек мира": блогер из Одессы призвала обстреливать Украину

26 июля 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Я человек мира": блогер из Одессы призвала обстреливать Украину
Мария Лещенко. Фото: соцсети
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жительница Одессы Мария Лещенко распространяла пророссийские призывы к агрессии против Украины. Кроме того, блогерша заявляла, что она "человек мира" и ей все равно, под каким флагом жить.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

Читайте также:

Лещенко публиковала пророссийские призывы в сентябре 2022 года. В ее видео были заявления, где она пыталась стимулировать Россию к бомбардировке Украины, в частности, апеллировала к атакам на украинские семьи. Ее действия квалифицировали как коллаборационную деятельность, что означает публичные призывы граждан Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора.

"Украинским властям выгодна война, они бабки рубят и выгодна я как враг народа. Я еще в 2014-м сливала все россиянам. Украина е... я вас ненавижу. Ублюдки. Украинские д.... Когда уже на вас сбросят бомбу. Молю Бога Россия помоги", — писала в соцсетях Мария Лещенко.

Что решил суд

Согласно Уголовному кодексу Украины, за этот вид правонарушения Мария могла получить запрет на трудоустройство в органах власти на 15 лет. Следует заметить, что ее действия также могли бы подпадать под статью "оправдание вооруженной агрессии", которая предполагала лишение свободы на три года. Однако следствие признало ее действия именно как коллаборационизм. Тем самым Приморский районный суд запретил ей на десять лет работать в органах власти.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала в городе Одесса вражеского пропагандиста, активно способствовавшего российской агрессии и призывавшего к захвату государственной власти в Украине. Этот блогер из Николаевской области долгое время действовал по заказу Стремоусова, функционируя как его "правая рука".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз