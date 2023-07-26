"Я человек мира": блогер из Одессы призвала обстреливать Украину

Мария Лещенко. Фото: соцсети

Жительница Одессы Мария Лещенко распространяла пророссийские призывы к агрессии против Украины. Кроме того, блогерша заявляла, что она "человек мира" и ей все равно, под каким флагом жить.

Об этом сообщает Центр публичных расследований.

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Лещенко публиковала пророссийские призывы в сентябре 2022 года. В ее видео были заявления, где она пыталась стимулировать Россию к бомбардировке Украины, в частности, апеллировала к атакам на украинские семьи. Ее действия квалифицировали как коллаборационную деятельность, что означает публичные призывы граждан Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора.

"Украинским властям выгодна война, они бабки рубят и выгодна я как враг народа. Я еще в 2014-м сливала все россиянам. Украина е... я вас ненавижу. Ублюдки. Украинские д.... Когда уже на вас сбросят бомбу. Молю Бога Россия помоги", — писала в соцсетях Мария Лещенко.

Что решил суд

Согласно Уголовному кодексу Украины, за этот вид правонарушения Мария могла получить запрет на трудоустройство в органах власти на 15 лет. Следует заметить, что ее действия также могли бы подпадать под статью "оправдание вооруженной агрессии", которая предполагала лишение свободы на три года. Однако следствие признало ее действия именно как коллаборационизм. Тем самым Приморский районный суд запретил ей на десять лет работать в органах власти.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала в городе Одесса вражеского пропагандиста, активно способствовавшего российской агрессии и призывавшего к захвату государственной власти в Украине. Этот блогер из Николаевской области долгое время действовал по заказу Стремоусова, функционируя как его "правая рука".