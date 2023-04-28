Як діяти після отримання повістки

Видача повісток призовникам. Фото: УНІАН

Питання мобілізації не зникає зі щоденних тем одеситів. А оскільки резерви треба поповнювати, видача повісток у громадських місцях та на вулиці стане звичною справою.

Про це кореспондентам Новини.LIVE розповів правозахисник Ігор Шавров.

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За словами юриста, є певний алгоритм дій після отримання повістки в руки. Для початку треба стати на воїнський облік та пройти перевірку на придатність до служби в армії.

"Якщо вам вручили повістку, то це ще не означає, що людину відправлять одразу воювати. На додаток, навіть особа, яка може бути виключена із військового обліку або має причини на відстрочку, повинна прийти до військкомату вказати причини звільнення від мобілізації та задокументувати", — наголошує юрист.

Також він додав, що наразі діє єдиний бланк повісток — на призов до ЗСУ. Але до отримання статусу "мобілізованого" треба пройти медкомісії та визначити стан здоров'я.

"Якщо стан здоров'я дозволяє їй виконувати військовий обов'язок і вона потрібна ЗСУ, тоді чоловіка мобілізують. Це ідеальний варіант. Але сьогодні є багато випадків, коли викликають до терцентру лише для уточнення даних. Певна річ, що про це ніхто не говорить, бо це буденна робота. Більше уваги завжди привертають якісь скандальні моменти", — додає Ігор Шавров.

Що має бути у повістці

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦКСП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦКСП для явки військовозобов’язаного;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦКСП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦКСП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦКСП, посадова особа якої видала повістку.

Про те, хто має право видавати повістки та де — читайте у матеріалі Новини.LIVE.