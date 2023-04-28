Как поступить после получения повестки

Выдача повесток призывникам. Фото: УНИАН

Вопрос мобилизации не исчезает из ежедневных тем одесситов. А поскольку резервы нужно пополнять, выдача повесток в общественных местах и на улице станет обычным делом.

Об этом корреспондентам Новини.LIVE рассказал правозащитник Игорь Шавров.

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По словам юриста, есть определенный алгоритм действий после получения повестки в руки. Для начала нужно стать на воинский учет и пройти проверку пригодности к службе в армии.

"Если вам вручили повестку, то это еще не означает, что человека отправят сразу воевать. Вдобавок, даже лицо, которое может быть исключено из военного учета или имеет причины на отсрочку, должно прийти в военкомат указать причины освобождения от мобилизации и задокументировать" , — подчеркивает юрист.

Также он добавил, что действует единственный бланк повесток — на призыв в ВСУ. Но до получения статуса "мобилизованного" нужно пройти медкомиссию и определить состояние здоровья.

"Если состояние здоровья позволяет ей выполнять военную обязанность и она нужна ВСУ, тогда мужчину мобилизуют. Это идеальный вариант. Но сегодня есть много случаев, когда вызывают в терцентр только для уточнения данных. Конечно, об этом никто не говорит. , потому что это обычная работа. Больше внимания всегда привлекают какие-то скандальные моменты", — добавляет Игорь Шавров.

Что должно быть в повестке

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦКСП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦКСП для явки военнообязанного;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦКСП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦКСП, должностное лицо которой выдало повестку.

О том, кто имеет право издавать повестки и где читайте в материале Новини.LIVE