Найпопулярніші та найрідкісніші імена Одещини

Маленькі діти. Фото ілюстративне: freepik

Міністерство юстиції України опублікувало найпопулярніші імена 2024 року по регіонах. Кожна область України, зокрема й Одещина має свої унікальні імена, що обумовлено колоритом місцевості.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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Найпоширеніші імена Одещини

Найпоширенішими жіночими іменами, за даними мін'юсту, у 2024-му році виявились наступні:

Анна,

Вікторія,

Емілія,

Єва,

Єлизавета,

Дар’я,

Злата,

Марія,

Маргарита,

Мирослава,

Мілана,

Кіра,

Ксенія,

Софія;

Найпоширеніші чоловічі імена протягом 2024-го:

Андрій,

Артем,

Богдан,

Данило,

Давид,

Ілля.

Рідкісні імена Одещини

Міністерство юстиції України також опублікувало і список найрідкісніших імен, що дають немовлятам в нашому регіоні. Серез жіночих ними виявились:

Агата,

Аделія,

Василіса,

Домініка,

Зоряна,

Лія,

Луна,

Ніка,

Мая,

Мар’ям,

Мія,

Олімпіада,

Сабіна,

Ясна;

Рідкіснішими чоловічими іменами у 2024-му виявились:

Арнольд,

Влас,

Дамір,

Даніель,

Дем’ян,

Елісей,

Ільяс.

Інфографіка імен. Фото: Міністерство юстиції

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стародавні артефакти, які військові знайшли в Одеській області. А також про пропозицію перейменування парка Марка Твена.