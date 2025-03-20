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Як називали дітей — найпопулярніші та рідкісні імена на Одещині

20 березня 2025 12:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Найпопулярніші та найрідкісніші імена Одещини
Маленькі діти. Фото ілюстративне: freepik
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Міністерство юстиції України опублікувало найпопулярніші імена 2024 року по регіонах. Кожна область України, зокрема й Одещина має свої унікальні імена, що обумовлено колоритом місцевості.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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Найпоширеніші імена Одещини

Найпоширенішими жіночими іменами, за даними мін'юсту, у 2024-му році виявились наступні:

  • Анна,
  • Вікторія,
  • Емілія,
  • Єва,
  • Єлизавета,
  • Дар’я,
  • Злата,
  • Марія,
  • Маргарита,
  • Мирослава,
  • Мілана,
  • Кіра,
  • Ксенія,
  • Софія;

Найпоширеніші чоловічі імена протягом 2024-го:

  • Андрій,
  • Артем,
  • Богдан,
  • Данило,
  • Давид,
  • Ілля.

Рідкісні імена Одещини

Міністерство юстиції України також опублікувало і список найрідкісніших імен, що дають немовлятам в нашому регіоні. Серез жіночих ними виявились:

  • Агата,
  • Аделія,
  • Василіса,
  • Домініка,
  • Зоряна,
  • Лія,
  • Луна,
  • Ніка,
  • Мая,
  • Мар’ям,
  • Мія,
  • Олімпіада,
  • Сабіна,
  • Ясна;

Рідкіснішими чоловічими іменами у 2024-му виявились:

  • Арнольд,
  • Влас,
  • Дамір,
  • Даніель,
  • Дем’ян,
  • Елісей,
  • Ільяс.
Імена - фото 1
Інфографіка імен. Фото: Міністерство юстиції

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стародавні артефакти, які військові знайшли в Одеській області. А також про пропозицію перейменування парка Марка Твена.

 

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