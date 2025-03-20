Найпопулярніші та найрідкісніші імена Одещини

Як називали дітей — найпопулярніші та рідкісні імена на Одещині
Міністерство юстиції України опублікувало найпопулярніші імена 2024 року по регіонах. Кожна область України, зокрема й Одещина має свої унікальні імена, що обумовлено колоритом місцевості.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Найпоширеніші імена Одещини
Найпоширенішими жіночими іменами, за даними мін'юсту, у 2024-му році виявились наступні:
- Анна,
- Вікторія,
- Емілія,
- Єва,
- Єлизавета,
- Дар’я,
- Злата,
- Марія,
- Маргарита,
- Мирослава,
- Мілана,
- Кіра,
- Ксенія,
- Софія;
Найпоширеніші чоловічі імена протягом 2024-го:
- Андрій,
- Артем,
- Богдан,
- Данило,
- Давид,
- Ілля.
Рідкісні імена Одещини
Міністерство юстиції України також опублікувало і список найрідкісніших імен, що дають немовлятам в нашому регіоні. Серез жіночих ними виявились:
- Агата,
- Аделія,
- Василіса,
- Домініка,
- Зоряна,
- Лія,
- Луна,
- Ніка,
- Мая,
- Мар’ям,
- Мія,
- Олімпіада,
- Сабіна,
- Ясна;
Рідкіснішими чоловічими іменами у 2024-му виявились:
- Арнольд,
- Влас,
- Дамір,
- Даніель,
- Дем’ян,
- Елісей,
- Ільяс.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про стародавні артефакти, які військові знайшли в Одеській області. А також про пропозицію перейменування парка Марка Твена.
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