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Как называли детей — самые популярные и редкие имена на Одесчине

20 марта 2025 12:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Самые популярные и редкие имена Одесской области
Маленькие дети. Фото иллюстративное: freepik
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Министерство юстиции Украины опубликовало самые популярные имена 2024 года по регионам. Каждая область Украины, в том числе и Одесчина, имеет свои уникальные имена, что обусловлено колоритом местности.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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Самые распространенные имена Одесской области

Самыми распространенными женскими именами, по данным Минюста, в 2024-м году оказались следующие:

  • Анна,
  • Виктория,
  • Эмилия,
  • Ева,
  • Елизавета,
  • Дарья,
  • Злата,
  • Мария,
  • Маргарита,
  • Мирослава,
  • Милана,
  • Кира,
  • Ксения,
  • София;

Самые распространенные мужские имена в течение 2024-го:

  • Андрей,
  • Артем,
  • Богдан,
  • Даниил,
  • Давид,
  • Илья.

Редкие имена Одесской области

Министерство юстиции Украины также опубликовало список и самых редких имен, которые дают младенцам в нашем регионе. Среди женских ими оказались:

  • Агата,
  • Аделия,
  • Василиса,
  • Доминика,
  • Звездная,
  • Лия,
  • Луна,
  • Ника,
  • Майя,
  • Марьям,
  • Мия,
  • Олимпиада,
  • Сабина,
  • Ясная;

Самыми редкими мужскими именами в 2024-м оказались:

  • Арнольд,
  • Влас,
  • Дамир,
  • Даниэль,
  • Демьян,
  • Елисей,
  • Ильяс.
Імена - фото 1
Инфографика имен. Фото: Министерство юстиции

Напомним, недавно мы писали о древних артефактах, которые военные нашли в Одесской области. А также о предложении переименования парка Марка Твена.

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