Самые популярные и редкие имена Одесской области

Как называли детей — самые популярные и редкие имена на Одесчине
Министерство юстиции Украины опубликовало самые популярные имена 2024 года по регионам. Каждая область Украины, в том числе и Одесчина, имеет свои уникальные имена, что обусловлено колоритом местности.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Самые распространенные имена Одесской области
Самыми распространенными женскими именами, по данным Минюста, в 2024-м году оказались следующие:
- Анна,
- Виктория,
- Эмилия,
- Ева,
- Елизавета,
- Дарья,
- Злата,
- Мария,
- Маргарита,
- Мирослава,
- Милана,
- Кира,
- Ксения,
- София;
Самые распространенные мужские имена в течение 2024-го:
- Андрей,
- Артем,
- Богдан,
- Даниил,
- Давид,
- Илья.
Редкие имена Одесской области
Министерство юстиции Украины также опубликовало список и самых редких имен, которые дают младенцам в нашем регионе. Среди женских ими оказались:
- Агата,
- Аделия,
- Василиса,
- Доминика,
- Звездная,
- Лия,
- Луна,
- Ника,
- Майя,
- Марьям,
- Мия,
- Олимпиада,
- Сабина,
- Ясная;
Самыми редкими мужскими именами в 2024-м оказались:
- Арнольд,
- Влас,
- Дамир,
- Даниэль,
- Демьян,
- Елисей,
- Ильяс.
Напомним, недавно мы писали о древних артефактах, которые военные нашли в Одесской области. А также о предложении переименования парка Марка Твена.
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