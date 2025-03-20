Самые популярные и редкие имена Одесской области

Маленькие дети. Фото иллюстративное: freepik

Министерство юстиции Украины опубликовало самые популярные имена 2024 года по регионам. Каждая область Украины, в том числе и Одесчина, имеет свои уникальные имена, что обусловлено колоритом местности.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Читайте также:

Самые распространенные имена Одесской области

Самыми распространенными женскими именами, по данным Минюста, в 2024-м году оказались следующие:

Анна,

Виктория,

Эмилия,

Ева,

Елизавета,

Дарья,

Злата,

Мария,

Маргарита,

Мирослава,

Милана,

Кира,

Ксения,

София;

Самые распространенные мужские имена в течение 2024-го:

Андрей,

Артем,

Богдан,

Даниил,

Давид,

Илья.

Редкие имена Одесской области

Министерство юстиции Украины также опубликовало список и самых редких имен, которые дают младенцам в нашем регионе. Среди женских ими оказались:

Агата,

Аделия,

Василиса,

Доминика,

Звездная,

Лия,

Луна,

Ника,

Майя,

Марьям,

Мия,

Олимпиада,

Сабина,

Ясная;

Самыми редкими мужскими именами в 2024-м оказались:

Арнольд,

Влас,

Дамир,

Даниэль,

Демьян,

Елисей,

Ильяс.

Инфографика имен. Фото: Министерство юстиции

Напомним, недавно мы писали о древних артефактах, которые военные нашли в Одесской области. А также о предложении переименования парка Марка Твена.