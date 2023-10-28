Як не допустити інсульт — рекомендації міськздоров'я

Співробітники Департаменту охорони здоров'я ОМР. Фото: мерія

Завтра, 29 жовтня, Всесвітній день боротьби з інсультом. Через це Департамент охорони здоров'я Одеської міськради нагадав одеситам про важливість профілактики цього серйозного захворювання.

Інформацію розмістили в офіційному Telegram-каналі Одеської мерії.

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"Здійснення цих кроків може значно зменшити ризик інсульту і покращити загальне здоров'я. Не забувайте про регулярні відвідини лікаря та дотримання здорового способу життя. Бережіть своє здоров'я!" — йдеться у повідомленні.

Що потрібно робити для профілактики інсульту

Контролюйте артеріальний тиск. Якщо ваш артеріальний тиск вище за 140/90 мм ртутного стовпчика, не вагайтеся звернутися до сімейного лікаря. Важливо знати, що антигіпертензивні ліки можна отримати безоплатно або з частковою оплатою за програмою "Доступні ліки".

Контролюйте рівень холестерину. Здійснюйте аналіз холестерину хоча б раз на рік, оскільки це допоможе вчасно виявити високий рівень цієї речовини. Дізнайтеся у свого сімейного лікаря, як отримати аналіз холестерину безкоштовно. За допомогою програми "Доступні ліки" можна отримати ліки для нормалізації рівня холестерину.

Контролюйте рівень цукру. Зробіть аналіз на глюкозу, який також безплатний у сімейного лікаря. Вчасне виявлення підвищеного рівня цукру дозволить запобігти розвитку цукрового діабету.

Контролюйте масу тіла. Здорове харчування та фізична активність грають важливу роль в підтримці нормальної маси тіла. Спробуйте дотримуватися рекомендацій про щонайменше 150 хвилин фізичної активності на тиждень та збалансованого харчування.

Відмовтеся від куріння та зловживання алкоголем. Ці шкідливі звички можуть значно підвищити ризик інсульту та інших серцево-судинних захворювань. Якщо ви курите або зловживаєте алкоголем, зверніться за підтримкою до фахівців, які допоможуть вам позбутися цих звичок.

Нагадаємо, поліцейські Одещини виявили старенького чоловіка, який лежав на узбіччі дороги і був не в змозі підвестися і майже неспроможний говорити. Правоохоронці відразу припустили, що в нього може бути інсульт, тому негайно викликали швидку допомогу.

Також ми писали, що напої дуже впливають на стан мозку. Тому важливо стежити за тим, що ви п’єте щодня. Яких саме напоїв вам краще уникати, повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.