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Как не допустить инсульт – рекомендации горздрава

28 октября 2023 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Как не допустить инсульт – рекомендации горздрава
Сотрудники Департамента здравоохранения ОМР. Фото: мэрия
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 29 октября, Всемирный день борьбы с инсультом. В этой связи Департамент здравоохранения Одесского горсовета напомнил одесситам о важности профилактики этого серьезного заболевания.

Информацию разместили в официальном Telegram-канале Одесской мэрии.

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"Совершение этих шагов может значительно уменьшить риск инсульта и улучшить общее здоровье. Не забывайте о регулярном посещении врача и соблюдении здорового образа жизни. Берегите свое здоровье!" — говорится в сообщении.

Что нужно делать для профилактики инсульта

  • Контролируйте артериальное давление. Если ваше АД выше 140/90 мм ртутного столба, не потрудитесь обратиться к семейному врачу. Важно знать, что антигипертензивное лекарство можно получить бесплатно или с частичной оплатой по программе "Доступные лекарства".
  • Контролируйте уровень холестерина. Проводите анализ холестерина хотя бы раз в год, поскольку это поможет вовремя выявить высокий уровень этого вещества. Узнайте у своего семейного врача, как получить холестериновый анализ бесплатно. С помощью программы "Доступное лекарство" можно получить лекарство для нормализации уровня холестерина.
  • Контролируйте уровень сахара. Проведите анализ на глюкозу, который также бесплатный у семейного врача. Своевременное выявление повышенного уровня сахара позволит предотвратить развитие сахарного диабета.
  • Контролируйте массу тела. Здоровое питание и физическая активность играют немаловажную роль в поддержании нормальной массы тела. Попытайтесь придерживаться рекомендаций о минимум 150 минутах физической активности в неделю и сбалансированном питании.
  • Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем. Эти вредные привычки могут значительно повысить риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы курите или злоупотребляете алкоголем, обратитесь за поддержкой к специалистам, которые помогут вам избавиться от этих привычек.

Напомним, полицейские Одесчины обнаружили лежавшего на обочине дороги пожилого мужчину, который был не в состоянии подняться и почти не в состоянии говорить. Правоохранители сразу допустили, что у него может быть инсульт, поэтому немедленно вызвали скорую помощь.

Также мы писали, что напитки оказывают большое влияние на состояние мозга. Поэтому важно следить за тем, что вы пьете каждый день. Каких напитков вам лучше избегать, сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

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