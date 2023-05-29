Як одеським школярам повернути кошти за пробне ЗНО

Учні на уроці. Фото: pixabay

37 тисяч учасників пробного ЗНО подали заяви про повернення коштів. Понад 4 тисячі вступників, серед яких і одесити, вирішили перерахувати кошти на підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

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Майже 37 тисяч учасників пробного ЗНО, серед яких і одеські школярі, подали заяви про повернення залишкових коштів, сплачених за його проведення. Значна частина уже отримала кошти, а це близько 7 мільйонів гривень. Понад 4 тисячі осіб вказали на бажання перерахувати кошти на підтримку Збройних Сил України на суму понад 1 мільйон гривень.

"Звертаємо увагу на те, що регіональні центри оцінювання якості освіти повертають кошти особам, які були зареєстровані для проходження пробного ЗНО, скористалися спеціальним сервісом на сайті Українського центру оцінювання та подали відповідну заяву",— йдеться у повідомленні.

Як повернути кошти

Авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, зазначивши назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО. Вибрати перерахунок коштів на особистий (або іншої фізичної особи) рахунок. Зазначити платіжні реквізити отримувача коштів (це може бути учасник або інша особа). Платіжні реквізити отримувача коштів мають містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, рахунок отримувача за стандартом IBAN (складається з літер UA та 27 символів). Згенерувати відповідну заяву. Надіслати заяву на електронну пошту регіонального центру, зазначену в заяві.

Як перерахувати кошти

Авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, зазначивши назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО. Вибрати перерахунок коштів на підтримку Збройних Сил України, підтвердити свій вибір, зазначивши свої прізвище та ім’я так, як зазначили під час реєстрації для участі в пробному ЗНО.

Усі кошти, які учасники пробного ЗНО перераховують на підтримку Збройних Сил України, потрапляють на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України, відповідно їх гарантовано використовують для допомоги нашим захисникам.

Нагадаємо, Одеська область витратить близько 550 мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів до 1 вересня 2023 року. Фінансування здійснюватиметься з державного та місцевого бюджетів, а також за допомогою міжнародних донорів.