Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Как одесским школьникам вернуть деньги за пробное ЗНО arrow

Как одесским школьникам вернуть деньги за пробное ЗНО

29 мая 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Как одесским школьникам вернуть средства за пробное ВНО
Учащиеся на уроке. Фото: pixabay
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

37 тысяч участников пробного ВНО подали заявления о возврате средств. Более 4 тысяч из них, среди которых и одесситы, решили перечислить средства в поддержку ВСУ.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Читайте также:

Около 37 тысяч участников пробного ВНО, среди которых и одесские школьники, подали заявления о возврате остаточных средств, уплаченных за его проведение. Значительная часть уже получила деньги, а это около 7 миллионов гривен. Более 4 тысяч участников указали на желание перечислить средства в поддержку Вооруженных Сил Украины на сумму более 1 миллиона гривен.

"Обращаем внимание на то, что региональные центры оценивания качества образования возвращают средства лицам, зарегистрированным для прохождения пробного ВНО. Для єтого необходимо воспользоваться специальным сервисом на сайте Украинского центра оценивания и подать соответствующее заявление", — говорится в сообщении.

Как вернуть средства

  1. Авторизироваться на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценивания качества образования, отметив название регионального центра, в котором была оплачена услуга, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО.
  2. Выбрать перерасчет средств на личный (или иное физическое лицо) счет.
  3. Указать платежные реквизиты получателя денежных средств (это может быть участник или другое лицо). Платежные реквизиты получателя средств должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, счет получателя по стандарту IBAN (состоит из букв UA и 27 символов).
  4. Сгенерировать соответствующее заявление.
  5. Отправить заявление на электронную почту регионального центра, указанное в заявлении.

Как перечислить средства

  1. Авторизироваться на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценивания качества образования, отметив название регионального центра, в котором была оплачена услуга, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО.
  2. Выбрать перерасчет средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, подтвердить свой выбор, отметив свои фамилию и имя так, как отметили при регистрации для участия в пробном ВНО.

Все средства, которые участники пробного ВНО перечисляют в поддержку Вооруженных Сил Украины, попадают на специальный счет, открытый Национальным банком Украины, соответственно, их гарантированно используют для помощи нашим защитникам.

Напомним, Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас