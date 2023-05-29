Как одесским школьникам вернуть средства за пробное ВНО

Учащиеся на уроке. Фото: pixabay

37 тысяч участников пробного ВНО подали заявления о возврате средств. Более 4 тысяч из них, среди которых и одесситы, решили перечислить средства в поддержку ВСУ.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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Около 37 тысяч участников пробного ВНО, среди которых и одесские школьники, подали заявления о возврате остаточных средств, уплаченных за его проведение. Значительная часть уже получила деньги, а это около 7 миллионов гривен. Более 4 тысяч участников указали на желание перечислить средства в поддержку Вооруженных Сил Украины на сумму более 1 миллиона гривен.

"Обращаем внимание на то, что региональные центры оценивания качества образования возвращают средства лицам, зарегистрированным для прохождения пробного ВНО. Для єтого необходимо воспользоваться специальным сервисом на сайте Украинского центра оценивания и подать соответствующее заявление", — говорится в сообщении.

Как вернуть средства

Авторизироваться на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценивания качества образования, отметив название регионального центра, в котором была оплачена услуга, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО. Выбрать перерасчет средств на личный (или иное физическое лицо) счет. Указать платежные реквизиты получателя денежных средств (это может быть участник или другое лицо). Платежные реквизиты получателя средств должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, счет получателя по стандарту IBAN (состоит из букв UA и 27 символов). Сгенерировать соответствующее заявление. Отправить заявление на электронную почту регионального центра, указанное в заявлении.

Как перечислить средства

Авторизироваться на специальном сервисе на сайте Украинского центра оценивания качества образования, отметив название регионального центра, в котором была оплачена услуга, логин и пароль доступа к персональной странице участника пробного ВНО. Выбрать перерасчет средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, подтвердить свой выбор, отметив свои фамилию и имя так, как отметили при регистрации для участия в пробном ВНО.

Все средства, которые участники пробного ВНО перечисляют в поддержку Вооруженных Сил Украины, попадают на специальный счет, открытый Национальным банком Украины, соответственно, их гарантированно используют для помощи нашим защитникам.

Напомним, Одесская область потратит около 550 миллионов гривен на обустройство школьных укрытий до 1 сентября 2023 года. Финансирование будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также с помощью международных доноров.