Компенсація за житло на окупованих територіях

Зруйноване житло. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тисячі українців втратили доступ до житла на окупованих територіях, але досі не мають чіткого механізму компенсації. Найбільше це стосується майна, яке залишилося в Криму та на частині Донеччини і Луганщини після 2014 року. Процес відшкодування пов’язаний із міжнародними рішеннями та складними юридичними процедурами. Водночас фіксація втрат і подання заяв уже зараз може вплинути на можливість отримати компенсацію в майбутньому.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова громадської організації "Місто сили" Євген Гілін.

Репарації без механізму

Питання компенсації за майно, яке залишилося на окупованих територіях, залишається одним із найскладніших для громадян України. Люди втратили доступ до своїх квартир і будинків, але реального інструменту відшкодування поки немає. Такі виплати зазвичай пов’язані з міжнародними рішеннями, створенням спеціальних фондів або міждержавними угодами. Саме тому процес може тривати роками. Голова громадської організації "Місто сили" Євген Гілін каже, що тема репарацій довгий час взагалі не розвивалася.

"Процес репарацій з 2014 року — це процес, у якому 8 років залишились в архіві. За ці роки не розроблялися репараційні механізми і не адвокатувалася тема відшкодування", — зазначив Гілін.

Євген Гілін про компенсації. Фото: Новини.LIVE

Проблема документів

Ще одна складність — підтвердження права власності. У багатьох випадках документи зберігалися в архівах БТІ, які зараз знаходяться на окупованих територіях або були втрачені. Через це люди іноді не можуть довести своє право на житло навіть у державних реєстрах. Правозахисники пропонують змінити законодавство, щоб дозволити реєстрацію права власності на підставі оригіналів документів без звернення до суду.

"Багато хто має документи, які підтверджують реєстрацію права власності в БТІ. Але отримати підтвердження зараз неможливо, бо архіви знаходяться на окупованих територіях або були викрадені", — пояснив Євген Гілін.

Компенсація через "Дію"

Подати заяву на компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло можна через портал "Дія". Це можуть зробити навіть українці, які перебувають за кордоном. Однак є обмеження. За словами юристів, нині частина програм передбачає виплати лише для окремих категорій людей — наприклад, для внутрішньо переміщених осіб, які отримали поранення або мають статус учасника бойових дій. Крім того, для отримання компенсації або житлового сертифіката людині часто потрібно бути в Україні особисто або діяти через довірену особу.

"На сьогодні компенсаційних механізмів, які б гарантували громадянам України відшкодування за майно, що залишилося після анексії Криму чи окупації частини Донбасу, фактично немає", — наголосив Євген Гілін.

