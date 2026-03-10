Как получить компенсацию за жилье, которое в окупации

Разрушенное жилье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Тысячи украинцев на оккупированных территориях лишились доступа к своему жилью, но до сих пор не существует чёткого механизма компенсации. Особенно это касается имущества, оставшегося в Крыму и некоторых районах Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Возмещение связано с международными решениями и сложными юридическими процессами. Вместе с тем, фиксация утрат и подача заявлений уже сейчас могут сыграть важную роль в получении компенсации в будущем.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава общественной организации "Город силы" Евгений Гилин.

Репарации без механизма

Вопрос компенсации за имущество, которое осталось на оккупированных территориях, остается одним из самых сложных для граждан Украины. Люди потеряли доступ к своим квартирам и домам, но реального инструмента возмещения пока нет. Такие выплаты обычно связаны с международными решениями, созданием специальных фондов или межгосударственными соглашениями. Именно поэтому процесс может длиться годами. Глава общественной организации "Город силы" Евгений Гилин говорит, что тема репараций долгое время вообще не развивалась.

"Процесс репараций с 2014 года — это процесс, в котором 8 лет остались в архиве. За эти годы не разрабатывались репарационные механизмы и не адвокатировалась тема возмещения", — отметил Гилин.

Евгений Гилин о компенсациях. Фото: Новини.LIVE

Проблема документов

Еще одна сложность — подтверждение права собственности. Во многих случаях документы хранились в архивах БТИ, которые сейчас находятся на оккупированных территориях или были утрачены. Из-за этого люди иногда не могут доказать свое право на жилье даже в государственных реестрах. Правозащитники предлагают изменить законодательство, чтобы разрешить регистрацию права собственности на основании оригиналов документов без обращения в суд.

"Многие имеют документы, подтверждающие регистрацию права собственности в БТИ. Но получить подтверждение сейчас невозможно, потому что архивы находятся на оккупированных территориях или были похищены", — пояснил Евгений Гилин.

Компенсация через "Дію"

Подать заявление на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье можно через портал "Дія". Это могут сделать даже украинцы, которые находятся за границей. Однако есть ограничения. По словам юристов, сейчас часть программ предусматривает выплаты только для отдельных категорий людей — например, для внутренне перемещенных лиц, которые получили ранения или имеют статус участника боевых действий. Кроме того, для получения компенсации или жилищного сертификата человеку часто нужно быть в Украине лично или действовать через доверенное лицо.

"На сегодня компенсационных механизмов, которые бы гарантировали гражданам Украины возмещение за имущество, оставшееся после аннексии Крыма или оккупации части Донбасса, фактически нет", — подчеркнул Евгений Гилин.

Напомним, мы сообщали о том, что украинцы, потерявшие жилье из-за войны, могут получить компенсацию через два механизма. В частности, государственный и международный реестры убытков. Они работают параллельно и учитывают выплаты друг друга. Подать заявление на возмещение можно через приложение "Действие".

Также мы писали, что государственная поддержка ветеранов в сфере жилья в 2026 году сохраняет системный характер. Кроме традиционной 75-процентной скидки на оплату жилья и коммунальных услуг, с марта заработал механизм денежной компенсации за аренду.