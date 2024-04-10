Як проїхати з Одеси до Чорноморська — нова схема руху

Автомобіль на дорозі. Фото: Freepik

У звʼязку з аварійно-ремонтними роботами в Одеській області перекрили дорогу, тож рух транспорту здійснюється за зміненим маршрутом. Йдеться про ділянку траси М-27 Одеса-Чорноморськ.

Про це повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Яку ділянку треба об'їжджати

На час ремонту, у відомстві просять водіїв об'їжджати ділянку аварійно-ремонтних робіт траси М-27 поблизу с. Олександрівка за наступною схемою:

Схема об'їзду місця ремонту. Фото: Служба відновлення України

Обмеження руху в Одесі

Нагадаємо, що філія "Інфоксводоканал" буде проводити аварійно-відновлювальні роботи водогону. Внаслідок цього сьогодні, 10 квітня, заборонено рух транспортних засобів на ділянці дороги від вул. Житомирської, 1 до Іванівського шляхопроводу.

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