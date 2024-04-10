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Як проїхати з Одеси до Чорноморська — нова схема руху

10 квітня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Як проїхати з Одеси до Чорноморська — нова схема руху
Автомобіль на дорозі. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У звʼязку з аварійно-ремонтними роботами в Одеській області перекрили дорогу, тож рух транспорту здійснюється за зміненим маршрутом. Йдеться про ділянку траси М-27 Одеса-Чорноморськ. 

Про це повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Яку ділянку треба об'їжджати

На час ремонту, у відомстві просять водіїв об'їжджати ділянку аварійно-ремонтних робіт траси М-27 поблизу с. Олександрівка за наступною схемою:

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Схема об'їзду місця ремонту. Фото: Служба відновлення України

Обмеження руху в Одесі

Нагадаємо, що філія "Інфоксводоканал" буде проводити аварійно-відновлювальні роботи водогону. Внаслідок цього сьогодні, 10 квітня, заборонено рух транспортних засобів на ділянці дороги від вул. Житомирської, 1 до Іванівського шляхопроводу. 

Також ми писали, що сьогодні, у День Визволення Одеси, правоохоронці посилили заходи безпеки та патрулюють містом. Окрім того, є зміни у русі міських автобусів №203 та №233.

До уваги водіїв

Раніше ми писали, що для власної ж безпеки водії повинні добре дбати про стан гальмівної системи своїх автомобілів. Які гальмівні колодки краще вибрати, як часто їх потрібно міняти та ознаки того, що експлуатаційний термін цієї деталі вже вийшов.

Ми також повідомляли, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.

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