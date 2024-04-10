Как проехать из Одессы в Черноморск — новая схема движения
В связи с аварийно-ремонтными работами в Одесской области перекрыли дорогу, поэтому движение транспорта осуществляется по измененному маршруту. Речь идет о участке трассы М-27 Одесса-Черноморск.
Об этом сообщает пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Какой участок нужно объезжать
На время ремонта в ведомстве просят водителей объезжать участок аварийно-ремонтных работ трассы М-27 вблизи с. Александровка по следующей схеме:
Ограничение движения в Одессе
Напомним, что филиал "Инфоксводоканал" будет проводить аварийно-восстановительные работы водопровода. В результате сегодня, 10 апреля, запрещено движение транспортных средств на участке дороги от ул. Житомирской, 1 до Ивановского путепровода.
Также мы писали, что сегодня, в День Освобождения Одессы, правоохранители усилили меры безопасности и патрулируют город. Кроме того, есть изменения в движении городских автобусов №203 и №233.
К сведению водителей
Раньше мы писали, что для собственной безопасности водители должны хорошо заботиться о состоянии тормозной системы своих автомобилей. Какие тормозные колодки лучше выбрать, как часто их нужно менять и признаки того, что эксплуатационный срок этой детали уже истек.
Мы также сообщали, что означает цифры и буквы маркировки на шинах авто. Также мы рассказывали, как правильно хранить зимние шины, чтобы они остались целиком на следующий сезон.
Читайте Новини.LIVE!