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Как проехать из Одессы в Черноморск — новая схема движения

10 апреля 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Как проехать из Одессы в Черноморск — новая схема движения
Автомобиль на дороге. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В связи с аварийно-ремонтными работами в Одесской области перекрыли дорогу, поэтому движение транспорта осуществляется по измененному маршруту. Речь идет о участке трассы М-27 Одесса-Черноморск.

Об этом сообщает пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Какой участок нужно объезжать

На время ремонта в ведомстве просят водителей объезжать участок аварийно-ремонтных работ трассы М-27 вблизи с. Александровка по следующей схеме:

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Схема объезда места ремонта. Фото: Служба восстановления Украины

Ограничение движения в Одессе

Напомним, что филиал "Инфоксводоканал" будет проводить аварийно-восстановительные работы водопровода. В результате сегодня, 10 апреля, запрещено движение транспортных средств на участке дороги от ул. Житомирской, 1 до Ивановского путепровода.

Также мы писали, что сегодня, в День Освобождения Одессы, правоохранители усилили меры безопасности и патрулируют город. Кроме того, есть изменения в движении городских автобусов №203 и №233.

К сведению водителей

Раньше мы писали, что для собственной безопасности водители должны хорошо заботиться о состоянии тормозной системы своих автомобилей. Какие тормозные колодки лучше выбрать, как часто их нужно менять и признаки того, что эксплуатационный срок этой детали уже истек.

Мы также сообщали, что означает цифры и буквы маркировки на шинах авто. Также мы рассказывали, как правильно хранить зимние шины, чтобы они остались целиком на следующий сезон.

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