Как проехать из Одессы в Черноморск — новая схема движения

Автомобиль на дороге. Фото: Freepik

В связи с аварийно-ремонтными работами в Одесской области перекрыли дорогу, поэтому движение транспорта осуществляется по измененному маршруту. Речь идет о участке трассы М-27 Одесса-Черноморск.

Об этом сообщает пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Какой участок нужно объезжать

На время ремонта в ведомстве просят водителей объезжать участок аварийно-ремонтных работ трассы М-27 вблизи с. Александровка по следующей схеме:

Схема объезда места ремонта. Фото: Служба восстановления Украины

Ограничение движения в Одессе

Напомним, что филиал "Инфоксводоканал" будет проводить аварийно-восстановительные работы водопровода. В результате сегодня, 10 апреля, запрещено движение транспортных средств на участке дороги от ул. Житомирской, 1 до Ивановского путепровода.

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