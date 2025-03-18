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Як Румунія допоможе Одещині долати стихійні лиха

18 березня 2025 17:00
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Співробітництво Одещини з Румунією
Рятувальна машина. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Кілійська громада Одещини планує взяти участь у румунсько-українському проєкті Borders Prevent та отримати рятувальні автомобілі. Проте саме рішення щодо співробітництва ще має затвердити міська рада.

Про це ми дізналися з проекту рішення Кілійської міської ради.

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Кілія Одеської області має намір взяти участь у проєкті "Заходи щодо запобігання ризику стихійних лих та стійкість систем реагування на надзвичайні ситуації у прикордонній зоні Румунії та України". В рамках реалізації проєкту планується забезпечити комунальні підприємства громади аварійно-рятувальними автомобілями для усунення наслідків надзвичайних ситуацій.

Фінансування проєкту

Оскільки участь у проєкті може відбуватися лише на умовах співфінансування, з місцевого бюджету планується виділити 27 810 євро, що складає 10% від основної суми. Міжнародні партнери своєю чергою виділять на реалізацію проєкту 278 100 євро. Відповідне рішення планується ухвалити під час наступного засідання сесії Кілійської міської ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про трамваї, які привезли до Одеси. А також про нові вагони Укрзалізниці.

Одеса Румунія гроші Одеська область Новини Одеси
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