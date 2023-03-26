Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Недобудовану п’ятиповерхівку в Кілії, що на Одещині, продадуть arrow

Недобудовану п’ятиповерхівку в Кілії, що на Одещині, продадуть

26 березня 2023 16:42
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Недобудовану п’ятиповерхівку в Кілії, що на Одещині, продадуть
Рішення щодо будинку Одеська обласна рада ухвалила ще минулого року
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Управління Одеської обласної ради з майнових відносин виставило на продаж багатоквартирний житловий будинок. Недобудована п’ятиповерхівка готова на 55%

Відповідна інформація міститься в системі Прозорро. Продажі. 

Читайте також:

Об'єкт є недобудованим. Це п'ятиповерховий житловий будинок з прибудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 5 тисяч 160,6 квадратного метра. Площа забудови – 1 тисяча 423 квадратних метри,  а ступінь готовності об'єкта – 55%.

Рішення щодо будинку Одеська обласна рада ухвалила ще минулого року. Депутати проголосували про включення забудови до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад області, які підлягають приватизації, що надало право згодом виставити будівлю на аукціон для продажу.

Стартова ціна лоту — 1 мільйон 760 тисяч гривень.

Проведення аукціону призначено на  3 квітня 2023 року.

Нагадаємо, Фонд державного майна України потворно виставив на продаж дослідний завод в Миколаєві. Крім нього під приватизацію підпадає і база відпочинку в Коблево.

Комплекс нежитлових будівель (приміщень) та споруд виробничого призначення загальною площею 9027 кв.м в Миколаєві та база відпочинку "Наука" в Коблево — планується  повторно приватизувати. Вартість запропонованих об’єктів —  9 млн 883,5 тис.грн (без ПДВ).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:42 Погода вередує: синоптики розповіли, де чекати негоди завтра

Новина з фото

17:29 Який вигляд сьогодні має Вугледар: у Донецькій ОВА показали моторошні фото

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

Ексклюзив

17:00Законопроєкт про цивільне партнерство: чиї права захищатиме

16:52 З порту "Чорноморськ" вийшло судно з українським зерном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:46 "Хочемо відлякати агресора": у Польщі поділилися амбітними планами щодо посилення армії

16:29 путін пояснив, для чого їздив у Маріуполь

16:14 Миколаївський дослідний завод з базою відпочинку в Коблево повторно виставили на продаж

Новина з фото

16:10 Українці подякували Польщі за підтримку: подробиці масштабної інформаційної кампанії

15:56 Німецькі фермери почали використовувати менше добрив через війну в Україні

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

Новина з відео

15:42 У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

Новина з відео

15:26 У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Новина з відео

15:18 Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:17 В Україні відзначають День Національної гвардії: хто привітав бійців

Новина з відео

09:59 Сирський показав роботу бойової авіації України по окупантах на східному напрямку

Новина з відео

09:42 СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина: деталі скандалу

Новина з відео

23:25 Молодіжка додає впевненості: Ротань про підготовку до гри з Англією

Новина з відео

22:30 Англія — Україна: перед грою до збірної завітали незвичайні гості

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Актуальне по темі

None 26 Березень 17:42

Погода вередує: синоптики розповіли, де чекати негоди завтра

None 26 Березень 17:29

Який вигляд сьогодні має Вугледар: у Донецькій ОВА показали моторошні фото

None 26 Березень 17:08

Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

None 26 Березень 14:34

Законопроєкт про цивільне партнерство: чиї права захищатиме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB