Недобудовану п’ятиповерхівку в Кілії, що на Одещині, продадуть

Рішення щодо будинку Одеська обласна рада ухвалила ще минулого року

Управління Одеської обласної ради з майнових відносин виставило на продаж багатоквартирний житловий будинок. Недобудована п’ятиповерхівка готова на 55%

Відповідна інформація міститься в системі Прозорро. Продажі.

Об'єкт є недобудованим. Це п'ятиповерховий житловий будинок з прибудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 5 тисяч 160,6 квадратного метра. Площа забудови – 1 тисяча 423 квадратних метри, а ступінь готовності об'єкта – 55%.

Рішення щодо будинку Одеська обласна рада ухвалила ще минулого року. Депутати проголосували про включення забудови до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад області, які підлягають приватизації, що надало право згодом виставити будівлю на аукціон для продажу.

Стартова ціна лоту — 1 мільйон 760 тисяч гривень.

Проведення аукціону призначено на 3 квітня 2023 року.

Нагадаємо, Фонд державного майна України потворно виставив на продаж дослідний завод в Миколаєві. Крім нього під приватизацію підпадає і база відпочинку в Коблево.

Комплекс нежитлових будівель (приміщень) та споруд виробничого призначення загальною площею 9027 кв.м в Миколаєві та база відпочинку "Наука" в Коблево — планується повторно приватизувати. Вартість запропонованих об’єктів — 9 млн 883,5 тис.грн (без ПДВ).