Миколаївський дослідний завод з базою відпочинку в Коблево повторно виставили на продаж

Стартова ціна лоту знижена

Фонд державного майна України потворно виставив на продаж дослідний завод в Миколаєві. Крім нього під приватизацію підпадає і база відпочинку в Коблево.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Комплекс нежитлових будівель (приміщень) та споруд виробничого призначення загальною площею 9027 кв.м в Миколаєві та база відпочинку "Наука" в Коблево — планується повторно приватизувати. Вартість запропонованих об’єктів — 9 млн 883,5 тис.грн (без ПДВ).

У регіональній філії Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївських областях зазначають, підприємство не працює за призначенням, а будівлі поступово руйнуються. Приватизація даного об’єкту дозволить навести лад в мікрорайоні, де знаходиться завод. Також новий власник отримає у розпорядження базу відпочинку у с.Коблево, яка розташована на другій лінії від моря.

Аукціон призначений на 20 квітня 2023 року.

Зазначимо, цей лот був проданий рік тому, напередодні повномасштабного російського вторгнення, в лютому 2022 року, за 23,6 млн грн (без ПДВ). Стартова ціна об'єкта була 19,7 млн грн.

Нагадаємо, на Одещині з другої спроби продали Білгород-Дністровський порт. Аукціон з приватизації відбувся на платформі Prozzoro.Продажі. Стартова ціна, яка була встановлена Фондом держмайна України — 93 787 119.54 грн.

Продали об’єкт за 220 млн 100 грн. Це найвища пропозиція за єдиний майновий комплекс ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт".

Фото:novosti-n