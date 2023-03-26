Николаевский опытный завод с базой отдыха в Коблево повторно выставили на продажу
Фонд государственного имущества Украины повторно выставил на продажу опытный завод в Николаеве. Кроме него под приватизацию подпадает и база отдыха в Коблево.
Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи.
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Комплекс нежилых построек (помещений) и сооружений производственного назначения общей площадью 9027 кв.м в Николаеве и база отдыха "Наука" в Коблево — планируется повторно приватизировать. Стоимость предлагаемых объектов – 9 млн 883,5 тыс.грн (без НДС).
В региональном филиале Фонда государственных имуществ Украины в Одесской и Николаевских областях отмечают, предприятие не работает по назначению, а здания постепенно разрушаются. Приватизация данного объекта позволит навести порядок в микрорайоне, где находится завод. Также новый владелец получит в распоряжение базу отдыха в Коблево, которая расположена на второй линии от моря.
Аукцион назначен 20 апреля 2023 года.
Отметим, что этот лот был продан год назад, накануне полномасштабного российского вторжения, в феврале 2022 года, за 23,6 млн грн (без НДС). Стартовая цена объекта составляла 19,7 млн грн.
Напомним, в Одесской области со второй попытки продали Белгород-Днестровский порт. Аукцион по приватизации прошел на платформе Prozzoro.Продажи. Стартовая цена, установленная Фондом госимущества Украины — 93 787 119.54 грн.
Продали объект за 220 млн 100 грн. Это самое высокое предложение за единый имущественный комплекс ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт".
Фото:novosti-n