Недостроенную пятиэтажку в Килии на Одесщине продадут

Недостроенную пятиэтажку в Килие на Одесчине продадут
Управление Одесского областного совета по имущественным отношениям выставило на продажу многоквартирный жилой дом. Недостроенная пятиэтажка готова на 55%
Соответствующая информация содержится в системе Прозорро. Продажа.
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Объект недостроен. Это пятиэтажное жилое здание с пристроенными нежилыми помещениями общей площадью 5 тысяч 160,6 квадратного метра. Площадь застройки – 1 тысяча 423 квадратных метра, а степень готовности объекта – 55%.
Решение по дому Одесский областной совет принял еще в прошлом году. Депутаты проголосовали о включении застройки в перечень объектов общей собственности территориальных общин области, подлежащих приватизации, что дало право впоследствии выставить здание на аукцион для продажи.
Стартовая цена лота — 1 миллион 760 тысяч гривен.
Проведение аукциона назначено на 3 апреля 2023 года.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины безобразно выставил на продажу опытный завод в Николаеве. Кроме него под приватизацию подпадает и база отдыха в Коблево.
Комплекс нежилых построек (помещений) и сооружений производственного назначения общей площадью 9027 кв.м в Николаеве и база отдыха "Наука" в Коблево — планируется повторно приватизировать. Стоимость предлагаемых объектов – 9 млн 883,5 тыс.грн (без НДС).