Сотрудничество Одесской области с Румынией

Спасательная машина. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Килийская громада Одесской области планирует принять участие в румынско-украинском проекте Borders Prevent и получить спасательные автомобили. Однако само решение о сотрудничестве еще должен утвердить городской совет.

Об этом мы узнали из проекта решения Килийского городского совета.

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Килия Одесской области намерена принять участие в проекте "Мероприятия по предотвращению риска стихийных бедствий и устойчивость систем реагирования на чрезвычайные ситуации в приграничной зоне Румынии и Украины". В рамках реализации проекта планируется обеспечить коммунальные предприятия громады аварийно-спасательными автомобилями для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Финансирование проекта

Поскольку участие в проекте может происходить только на условиях софинансирования, из местного бюджета планируется выделить 27 810 евро, что составляет 10% от основной суммы. Международные партнеры в свою очередь выделят на реализацию проекта 278 100 евро. Соответствующее решение планируется принять во время следующего заседания сессии Килийского городского совета.

Напомним, недавно мы писали о трамваях, которые привезли в Одессу. А также о новых вагонах Укрзализныци.