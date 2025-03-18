Сотрудничество Одесской области с Румынией

Как Румыния поможет Одесчине преодолевать стихийные бедствия
Килийская громада Одесской области планирует принять участие в румынско-украинском проекте Borders Prevent и получить спасательные автомобили. Однако само решение о сотрудничестве еще должен утвердить городской совет.
Об этом мы узнали из проекта решения Килийского городского совета.
Спасательные автомобили для Килии
Килия Одесской области намерена принять участие в проекте "Мероприятия по предотвращению риска стихийных бедствий и устойчивость систем реагирования на чрезвычайные ситуации в приграничной зоне Румынии и Украины". В рамках реализации проекта планируется обеспечить коммунальные предприятия громады аварийно-спасательными автомобилями для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
Финансирование проекта
Поскольку участие в проекте может происходить только на условиях софинансирования, из местного бюджета планируется выделить 27 810 евро, что составляет 10% от основной суммы. Международные партнеры в свою очередь выделят на реализацию проекта 278 100 евро. Соответствующее решение планируется принять во время следующего заседания сессии Килийского городского совета.
Напомним, недавно мы писали о трамваях, которые привезли в Одессу. А также о новых вагонах Укрзализныци.
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