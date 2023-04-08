Як стати поліцейським: в Одеському університеті внутрішніх справ пройшов день відкритих дверей

День відкритих дверей в ОДУВС. Фото: пресслужба ОДУВС

На День відкритих дверей Одеського державного університету внутрішніх справ завітали понад 300 майбутніх абітурієнтів разом з батьками та вчителями. Гості мали можливість ознайомитися з правилами вступу до вишу у 2023 році та перевагами професії правоохоронця.

Про це дізнались кореспонденти Новини.LIVE від пресслужби університету.

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З привітальним словом до гостей закладу звернувся ректор університету, полковник поліції Дмитро Швець. Майбутніх абітурієнтів також зустріли керівники факультетів вишу та представники різних поліцейських підрозділів.

Абітурієнти дізнаються правила вступу до ОДУВС. Фото: пресслужба ОДУВС

Майбутнім абітурієнтам провели заняття з домедичної допомоги, протидії булінгу, протидії кіберзлочинам, криміналістики та продемонстрували правильне виконання комплексної силової вправи, необхідної для вступу до вишу.

Вступники виконують силові вправи для вступу до вишу. Фото: пресслужба ОДУВС

Для тих, хто хоче стати курсантом Одеського державного університету внутрішніх справ, заклад вищої освіти пропонує навчання за наступними спеціальностями:

081 "Право" (факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування);

262 "Правоохоронна діяльність" (факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції; факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності).

Подробиці про вступну компанію читайте за посиланням.

Зазначимо, у п'ятницю, 7 квітня, Національна поліція України призначила нового тимчасового керівника Головного управління Національної поліції в Одеській області. Ним став полковник поліції Іван Жук, якого представив начальник Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції Сергій Кобець.

Нагадаємо, в Україні стартувала вступна кампанія у військових навчальних закладах, зокрема в Одесі. На навчання запрошують не лише випускників шкіл, а й дорослих чоловіків та жінок.